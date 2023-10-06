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3 نصائح للوقاية من أضرار الأطعمة المقلية

أطعمة مقلية
أطعمة مقلية
أ أ
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وجه د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير نصائح مهمة للوقاية من أضرار ومخاطر الأطعمة المقلية على الصحة.
وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إذا كنت تتناول الطعام المقلي فعليك بما يلي:اضافة اعلان

3 نصائح مهمة


1- اختر زيوت طهي صحية
2- درجة حرارة الزيت مناسبة للطهي المقلي
3- بعد انتهاء الطهي ضع الطعام المقلي على ورق مناديل لامتصاص الزيت الزائد

لا تكثر من الأطعمة المقلية


وتابع د. عبدالله الذيابي "أخيرًا، لا تكثر من الاطعمة المقلية واستبدالها بالأطعمة المشوية أو المسلوقة".
وينصح الأطباء عادة بأهمية تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الألياف والفيتامينات الطبيعية، والتقليل من النشويات أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة كربوهيدرات عالية.


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