3 نصائح لا غنى عنها لمرضى القولون

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تعد متلازمة القولون العصبي مشكلة صحية مزمنة، لا يوجد لها علاج، لكن في الإمكان إجراء تغيير على النظام الغذائي، مما يساعد في السيطرة على الأعراض.
ويؤثر القولون العصبي على الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضًا مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك.
وقدم حساب "عيش بصحة"، التابع لوزارة الصحة في منصة إكس"، ثلاث نصائح للحفاظ على صحة القولون، وتتمثل في الآتي:
-تحضير الطعام في المنزل.
- ممارسة الرياضة والاسترخاء.
-تجنب الأطعمة التي تهيج قولونك.
صباحكم صحة ✋،— عش بصحة (@LiveWellMOH) October 4, 2023
اتّبع التالي لصحة القولون⬇️:
تحضير الطعام في المنزل، ممارسة الرياضة والاسترخاء، مع تجنب الأطعمة التي تهيج قولونك🍽
#عش_بصحة