3 نصائح لا غنى عنها لمرضى القولون

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تعد متلازمة القولون العصبي مشكلة صحية مزمنة، لا يوجد لها علاج، لكن في الإمكان إجراء تغيير على النظام الغذائي، مما يساعد في السيطرة على الأعراض.

ويؤثر القولون العصبي على الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضًا مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك. اضافة اعلان

وقدم حساب "عيش بصحة"، التابع لوزارة الصحة في منصة إكس"، ثلاث نصائح للحفاظ على صحة القولون، وتتمثل في الآتي:

-تحضير الطعام في المنزل.

- ممارسة الرياضة والاسترخاء.

-تجنب الأطعمة التي تهيج قولونك.

