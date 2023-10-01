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3 مناطق في الجسم تظهر عليها الأعراض المبكرة لجلطات الدم.. تعرف عليها

جلطات الدم
3 مناطق في الساق تظهر فيها الجلطات
أ أ
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أوصى البروفيسور مارك وايتلي، جراح الأوردة في بريطانيا، بفحص ثلاث مناطق في الساقين بحثًا عن العلامات الأولى للجلطات الدموية الخطيرة.اضافة اعلان
وعادة ما يصيب تجلط الأوردة العميقة أحد الأوردة العميقة في الساق، وهو الوريد الأكبر الذي يمر عبر عضلات الساق والفخذ، مما يتسبب في ظهور العلامات الأولى في هذه المنطقة.

3 مناطق في الساقين

ودعا البروفيسور وايتلي إلى مراقبة هذه المناطق من الساقين عند فحص الأعراض:
-ربلة الساق.
-الكاحل.
الفخذ.
قال: “كلاسيكيًا، المعاناة من تجلط الأوردة العميقة (تتمثل في) ألم خفيف في الساق، غالبًا في ربلة الساق وأحيانًا في ربلة الساق والفخذ. وهذا غالبًا ما يكون مصحوبًا بتورم في الكاحل. وفي الحالات الشديدة جدًا قد يمتد التورم إلى الفخذ". 
وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "هناك حالات يلاحظ فيها المرضى التورم ولكن ليس الألم، ولكن هذا أقل شيوعًا".

تورم أحد الساقين أكثر من الأخرى


وحذر البروفيسور وايتلي من أن هذا "مثير للقلق بشكل خاص" إذا كان أحد الساقين متورمًا أكثر من الآخر، لأن الأسباب العامة للتورم يجب أن تعطي نفس القدر من التورم لكلا الساقين".
علاوة على ذلك، أشار إلى أن المرضى الذين يعانون من الدوالي يجب أن يكونوا "يقظين للغاية" عند مراقبة أرجلهم بحثًا عن الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.
ولفت البروفيسور وايتلي إلى أنه إذا لاحظت أعراض وجود جلطات دموية في ساقيك، "فمن المهم طلب الرعاية الطبية".
ونصح البروفيسور وايتلي: "إذا كنت تشك في احتمال إصابتك بالدوالي، فيجب عليك طلب مشورة أخصائي الأوردة للحصول على تشخيص وعلاج رسمي لتقليل خطر حدوث مضاعفات وتجلط الأوردة العميقة على المدى الطويل".

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