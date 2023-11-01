3 مشروبات تسبب انتفاخ أوردة الساق لمرضى الدوالي

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على الرغم من أنها نادرًا ما تكون مدعاة للقلق، إلا أنه في بعض الأحيان يكون انتفاخ أوردة الساق أحد الآثار الجانبية لمشاكل الأوعية الدموية الخطيرة الأخرى. اضافة اعلان

وعادة ما تكون الدوالي، حمراء أو زرقاء، وتظهر عندما تفشل الصمامات الموجودة في أوردة الرجل في السماح للدم بالرجوع إلى الأسفل أثناء الوقوف، بدلاً من صعوده نحو القلب.

وعلى الرغم من أن لها العديد من الأسباب المعروفة، إلا أن عددًا كبيرًا منها يرجع إلى محفزات وراثية. في بعض الأحيان، يمكن أن يساهم الإفراط في استهلاك بعض المشروبات في حدوث هذه المشكلة.

ومن بين المشروبات التي لها بعض التأثيرات على الأوعية الدموية، المشروبات المحلاة بالسكر والكحول والقهوة.





المشروبات المحلاة بالسكر



أضرار الكحول على الأوعية الدموية



أضرار مماثلة ل شرب القهوة

مفاهيم خاطئة



الأسباب الأخرى للدوالي



إذ أن تناول كميات كبيرة من السكر يسبب مشاكل من خلال تداخله مع الدورة الدموية وإعاقة تدفق الدم، مما يسبب انسدادًا داخل الأوردة.وفي الواقع، هناك أدلة على أن السكر يمتص الماء ويتسبب في تمدد جدار الوريد وانتفاخه.ويسهم الكحول في تطور الدوالي بطريقة مماثلة. وفقًا لمركز نيوجيرسي للأوردة والأوعية الدموية، فإن الكحول يمكن أن يضع قدرًا كبيرًا من الضغط على نظام الأوعية الدموية في الجسم عن طريق زيادة معدل ضربات القلب.ويحدث هذا بسبب فقدان خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.وعندما يشتد الضغط على الأوردة في أسفل الساقين والقدمين، تزداد احتمالية الإصابة بالدوالي، بحسب تحذيره.من ناحيتها، أوضحت عيادات الأوردة الكندية، أن شرب القهوة قد يسبب مضاعفات مماثلة عن طريق التسبب في انقباض الأوردة،، مما يمهد الطريق لتطوير القصور الوريدي المزمن، والذي قد يؤدي لاحقًا إلى انتفاخ الأوردة.وإذا تركت الحالة دون علاج، فإن الالتهاب الناجم عن المشروبات الثلاثة يمكن أن يمهد الطريق لمضاعفات كبيرة. ولكن مع الرعاية المناسبة، يمكن أن تحل الحالة بسرعة.وأوضح البروفيسور مارك وايتلي، جراح الأوردة الرائد بالمملكة المتحدة ومؤسس عيادة وايتلي: "من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الدوالي هي مجرد مشكلة تجميلية".وتابع: "على الرغم من أنها نادرًا ما تكون خطرة على المدى القصير (...)، إلا أن الدوالي تتفاقم وتستمر في التسبب في مجموعة من المشكلات طويلة المدى عندما تُترك دون علاج".وقال: "في الواقع، تقول إرشادات المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية NICE إن العلاج الفوري يمكن أن يؤدي إلى استمرار تفاقم الدوالي، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر إثارة للقلق".ومن بين هذه المضاعفات جلطات الدم وتقرحات الساق، وهي ذات خصائص مختلفة ولكنها تشكل مخاطر مماثلة، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".ووفقًا للبروفيسور وايتلي، فإن الدوالي هي في المقام الأول حالة وراثية، لذلك، يمكن لأي شخص لديه أحد من أفراد العائلة المقربين يعاني من مشاكل الدوالي أن يعاني من هذه المشكلة هو الآخر.وأشار البروفيسور وايتلي إلى أنه "لا يمكنك منع الدوالي، وإذا كان لديك أي أعراض أو علامات، فقد أظهرت الإرشادات الموصى بها أنه يجب إحالتك إلى وحدة متخصصة في الأوردة لإجراء (فحص) بالموجات فوق الصوتية لتحديد أفضل مسار للعلاج".وتابع: “قد يبدو الأمر بسيًطا، لكن رفع ساقيك فعال للغاية لتحسين الدورة الدموية الوريدية. إن رفع ساقيك أثناء الجلوس سيساعد على تقليل الضغط في ساقيك عن طريق السماح للدم الذي يتراكم بالخروج، مما يساعد على تقليل تلف الجلد وجلطات الدم. حاول وضع الوسائد أو مساند القدمين تحتها".وتشمل التدابير الوقائية الأخرى، الحفاظ على وزن صحي، وارتداء الجوارب الداعمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وكلها تعمل على تحسين الدورة الدموية.