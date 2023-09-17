3 مشروبات تساعدك على حرق الدهون.. تعرف عليها

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لطالما أشاد الأطباء بالشاي لفوائده الصحية العديدة، ومن بينها فقدان الدهون.

وكشف الدكتور ويليام لي، الطبيب والباحث الشهير عالميًا، والمتدرب في جامعة هارفارد، عن ثلاثة أنواع من الشاي تحتوي على مكونات نشطة بيولوجيًا تعمل على تثبيط الدهون. اضافة اعلان

قال لي: "الشاي هو أحد مشروباتي المفضلة، وغالبًا ما تجدني أحتسي أكوابًا منه طوال اليوم"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".





شاي أولونج



شاي الماتشا



كيفية حرق الدهون



ويعتبر شاي أولونج أحد المشروبات المفضلة لدى الدكتور لي، والذي يقول إنه "يحتوي على عديد السكاريد الذي يثبط نمو الخلايا الدهنية عن طريق إيقاف التعبير الجيني لها".وأظهرت الأبحاث أن الشاي الصيني الاسود يحسن عملية التمثيل الغذائي إذا تم تناوله أسبوعيًا.وأشار الدكتور لي إلى نوع آخر من الشاي يتخلص من الدهون: "شاي بوير هو شاي أسود مخمر يحتوي على مادة بروبيوتيك تسمى بويريباسيلوس تعزز صحة الأمعاء".وعلى وجه الخصوص، قال الدكتور لي: "يحتوي شاي الماتشا على مضادات أكسدة تدعى إبيكاتشين-3-جاليت.وأشار الدكتور لي إلى أن الأبحاث، أظهرت أن الماتشا يمكنه مقاومة التأثيرات الأيضية لنظام غذائي غني بالدهون.وهذه المادى التي يحتوي عليها الشاي هي مادة نشطة بيولوجيًا تعمل على تثبيط الدهون، وهي موجودة في شاي الماتشا أكثر بـ 137 مرة مقارنة بالشاي الأخضر التجاري.ثلاثة أنواع من الشاي لمكافحة الدهون:الشاي الصيني الاسودشاي بويرشاي ماتشا.وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أولئك الذين يأملون في حرق الدهون بما يلي:-حدد أهدافًا صغيرة وواقعية لمساعدتك على إنقاص الوزن بأمان وتجعلك أكثر عرضة للحفاظ على فقدان الوزن.-تناول ثلاث وجبات منتظمة ومتوازنة يوميًا.-حاول تناول وجبات الطعام في الأوقات المخطط لها.-قم بتضمين الوجبات الخفيفة فقط إذا كنت جائعًا جسديًا.أولئك الذين يتذوقون القهوة ذات السعرات الحرارية العالية، مثل اللاتيه أو الموكا، من الأفضل لهم اختيار خيار منخفض السعرات الحرارية مثل أمريكانو.ويتعلق فقدان الوزن الصحي أيضًا بأحجام الوجبات الغذائية، وبعضها مذكور أدناه.المكرونة والأرز - ملعقتان إلى ثلاث ملاعق كبيرةخبز - شريحة واحدة متوسطة الحجملحم مطبوخ - بحجم متوسطالجبن الصلب - بحجم علبة الثقابالفاصولياء أو البقوليات - أربع ملاعق كبيرةقد يستفيد الأشخاص الذين يتطلعون لإنقاص الوزن من تناول الطعام في طبق أصغر للمساعدة في تقليل أحجام الوجبات.