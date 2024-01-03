3 قواعد غذائية سهلة لإنقاص الوزن في عام 2024

أ أ



كشفت اختصاصية تغذية أسترالية عن ثلاث قواعد غذائية يجب اتباعها في عام 2024 لإنقاص الوزن.

وقالت سوزي بوريل، مؤلفة كتاب "خطة إعادة الضبط لمدة 30 يومًا"، لصحيفة "ميرور": "يجب أن تعكس قواعدك أهداف أسلوب حياتك وأن تستهدف على وجه التحديد المجالات التي تجد صعوبة في اتخاذ القرارات فيها". اضافة اعلان





الطرق الغذائية الصحية



تناول الحلويات مرة واحدة في اليوم



تجنب الطعام المقلي



تناول كوب قهوة بالحليب يوميًا



وأبرزت الطرق الغذائية على النحو التالي:لا تحرم نفسك من الحلويات إلى الأبد، وبدلاً من ذلك، اكتفِ بالاستمتاع بها في وقت محدد من اليوم.ووفقًا لـ بوريل، فإنك ستكون "مسيطرًا بشكل أكبر" على الرغبة الشديدة في تناول السكر إذا قمت بتقييدها لفترة معينة.وتوصي الإرشادات الغذائية في الولايات المتحدة بالحد من السعرات الحرارية الناتجة عن السكريات المضافة إلى أقل من 10 في المئة يوميًا.وإذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعرة حرارية، فإن هذا يعني 200 سعرة حرارية، أو حوالي 12 ملعقة صغيرة.وثبت أن استهلاك الكثير من السكر يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وتسوس الأسنان وحب الشباب وارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة، من بين أمراض أخرى.تنصح بوريل بأنه يجب عليك تجنب الطعام المقلي في مقابل تناول الخضروات.وربطت دراسة أجريت العام الماضي بين الأطعمة المقلية، وخاصة البطاطس المقرمشة، وزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب.اشرب الكمية التي تريدها من القهوة السوداء، لكن قلل من تناول الكابتشينو واللاتيه إلى كوب واحد فقط في اليوم.تقول بوريل إنه يمكنك إضافة ما بين 60 إلى 100 سعرة حرارية إلى مشروبك، حتى مع الحليب الخالي من الدسم أو الحليب النباتي.وتوصي بمعاملة القهوة بنكهة الحليب على أنها "شريحة من الخبز المحمص"، لذلك بدلاً من تناول القهوة وشريحتين من الخبز المحمص على الإفطار، تناول شريحة واحدة فقط مع كوب قهوة بالحليب.