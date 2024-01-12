3 عوامل تعيد نشاط فيروس الحزام الناري الكامن

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حذرت وزارة الصحة من إعادة نشاط فيروس الجدري المائي، الكامن في جسم الإنسان، لم سبق له الإصابة به، حيث يظل الفيروس كامناً في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي. اضافة اعلان





عوامل إعادة نشاط فيروس الحزام الناري



كيفية ظهور الحزام الناري؟



الفئات المعرضة للإصابة بالحزام الناري



أعراض الحزام الناري



أهمية تلقي لقاح الجدري المائي



وأوضحت الوزارة أن هناك 3 عوامل رئيسية تعيد نشاط الفيروس:1ـ التقدم في العمر حيث تزداد احتمالية الإصابة بالحزام الناري مع التقدم في العمر.2ـ الأمراض المزمنة: مثل السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب، حيث تضعف هذه الأمراض الجهاز المناعي وتزيد من احتمالية الإصابة بالحزام الناري.3ـ الأمراض المناعية: مثل الإيدز والسرطان، حيث تضعف هذه الأمراض الجهاز المناعي بشكل كبير وتزيد من احتمالية الإصابة بالحزام الناري بشكل كبير.وبينت أن الحزام الناري يظهر على منطقة معينة في الجسد على شكل طفح جلدي يمسك مسار العصب، وهذا العصب يتأثر ويسبب اعتلالًا، وألمًا شديدًا، وهو أساسه العنجز أو جدري الماء.وأوضحت وزارة الصحة، أنه ليس أي شخص أصيب بالعنجز يصاب بالحزام الناري.وذكرت أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالحزام الناري هم الأكثر من عمر الخمسين، فكلما كبر الشخص تضعف المناعة.ويصاب به أيضا الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، كالسكري، إضافة إلى 20% من مصابي أمراض القلب.وأشارت الوزارة إلى أن أعراض مرض الحزام الناري تتمثل في الألم والحرقة في مكان الإصابة، بالإضافة إلى الطفح الجلدي والبثور.وشددت الوزارة على أهمية تلقي لقاح الجدري المائي للوقاية من الإصابة بالحزام الناري، خاصةً لمن هم فوق عمر الخمسين.وكشفت الوزارة عن أبرز الاستفسارات والاستشارات الطبية الواردة لمركز خدمات 937، والتي تمثلت في المدة الفاصلة بين الجرعتين لتطعيم الحزام الناري، وتطبيق وتين، ومرض الحزام الناري.