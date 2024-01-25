3 علامات مبكرة لمرض السكري تظهر في الفم

أ أ

كشفت الدكتورة فيفيان روكنيان، طبيبة الأسنان المقيمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن ثلاث علامات مبكرة لمرض السكري تظهر في الفم. اضافة اعلان

وأبرزت روكنيان، العلامات الثلاثة "الواضحة" لمرض السكري التي لاحظتها لدى مرضاها، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".





1. تشقق اللسان



2. العطش رغم كثرة الشرب



3. احمرار اللثة



الأعراض الرئيسية الأخرى لمرض السكري



العلامة التحذيرية الأولى يمكن أن تظهر على اللسان على شكل شقوق.ووفقًا لطبيبة الأسنان: "يقول المريض: "أنا عطشان طوال الوقت"، وتنظر إلى لسانه فتجد الشقوق في كل مكان".أوضحت الدكتورة روكنيان أن أحد أشهر أعراض مرض السكري، هو الشعور بالعطش الشديد على الرغم من شرب الكثير من السوائل "طوال الوقت".ووفقًا لموقع Diabetes.co.uk، فإنه إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت أو كان عطشك أقوى من المعتاد ويستمر حتى بعد الشرب، فقد يكون ذلك علامة على حالة السكر في الدم.وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يكون هذا العرض مصحوبًا بجفاف مؤقت أو طويل الأمد للفم.العلامة الأخيرة التي يمكن ملاحظتها في الفم هي اللثة الحمراء.وأوضحت طبيبة الأسنان أنه اللثة لدى مريض السكري قد تتعرض للنزيف عند لمسها.وخلصت إلى أن هذه هي العلامات "الثلاثة الرئيسية" لمرض السكري في الفم والتي تشير إلى أن الوقت قد حان لاختبار مستويات السكر في الدم.وأوصت بإجراء اختبار الهيموجلوبين A1C، والذي يقيس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا ، تشمل الأعراض الرئيسية الأخرى لمرض السكري ما يلي:التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد (خاصة في الليل)الشعور بالتعب الشديدفقدان الوزن وفقدان الكتلة العضليةحكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاعضبابية الرؤية.وبحسب الخدمة الصحية، فإن مرض السكري من النوع الأول يمكن أن يتطور بسرعة على مدى أسابيع أو حتى أيام.في حين أن العديد من الأشخاص يمكن أن يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن يدركوا ذلك لأن الأعراض المبكرة تميل إلى أن تكون عامة.