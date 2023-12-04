3 علامات في الفم تشير إلى نقص فيتامين ب12

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يمكن أن يكون التهاب اللسان وضعف التذوق والتهاب الفم علامات تحذيرية لنقص فيتامين ب12، وإليك كيفية اكتشافها.

الفم قد يكون من أولى المناطق التي تنبه الشخص إلى نقص الفيتامينات "الخفية" و"الضارة"، وأحدها فيتامين ب 12، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويتواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة أو متوفر كمكمل غذائي. اضافة اعلان

من الاعتناء بوظيفة الجهاز العصبي المركزي إلى الحفاظ على صحة خلايا الدم، يلعب فيتامين ب 12 العديد من المهام المهمة في جسمك.

السبب الذي يجعل كلية الطب بجامعة هارفارد تصف نقص فيتامين ب 12 بأنه "ضار" يعود إلى مدى سرعة ظهور أعراض خطيرة.

المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله اكتشاف العلامات التحذيرية هو الفم، حيث يمكن للأعراض بما فيها التهاب اللسان، وضعف الذوقـ والتهاب الفم أن تدق أجراس الإنذار، وفقًا للمجلة الطبية البريطانية.





1. التهاب اللسان



2. ضعف التذوق



3. التهاب الفم



ماذا تفعل بمجرد تحديد أعراض نقص ب 12؟



يؤدي عرض نقص فيتامين ب 12 إلى تورم اللسان وتغيير لونه وملمسه.وغالبًا ما يصاحب التهاب اللسان الأل، ويمكن أن يجعل التحدث أو الأكل أو البلع أكثر صعوبة.العلامات التحذيرية الأولى لنقص فيتامين ب 12 في الفم - التهاب اللسان - قد تتسبب في اختفاء النتوءات الصغيرة الموجودة على سطح اللسان، والتي تحتوي على آلاف من أجهزة الاستشعار الصغيرة التي تسمى براعم التذوق وتلعب دورًا في كيفية تناول الطعام.ولذلك، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف التذوق. وأفاد بعض المرضى أنهم فقدوا حاسة التذوق تمامًا، بينما يعاني آخرون من انخفاض حاسة التذوق فقط.التهاب الفم عبارة عن قرحة أو التهاب داخل الفم. يمكن أن يكون القرحة موجودة في الخدين أو اللثة أو داخل الشفتيين أو على اللسان. عادة ما تكون عبارة عن تقرحات مستديرة أو بيضاوية ذات حدود حمراء ملتهبة.ويميل إلى اللون الأبيض أو الأصفر. وتشفى خلال أسبوع إلى أسبوعين دون ترك ندبات. ويمكن أن تحدث تقرحات أكبر حجمًا وغير منتظمة مع إصابة واسعة النطاق وتستغرق ستة أسابيع أو أكثر لتختفي، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".إذا واجهت أي علامات نقص فيتامين ب12، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا "لرؤية الطبيب". و يمكن اكتشاف الحالة بناءً على الأعراض التي تعاني منها ومن خلال فحص دم بسيط.وتضيف الهيئة الصحية: "من المهم تشخيص وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك في أسرع وقت ممكن. على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل الناجمة عن الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للعلاج إذا تركت دون علاج".وحذرت من أنه "كلما طالت مدة عدم علاج الحالة، زادت فرصة حدوث ضرر دائم."

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