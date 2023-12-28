3 علامات تنذر بخطر الإصابة بمرض السكري

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حددت طبيبة، الأعراض المبكرة التي يمكن أن تشير إلى أن الجسم "يتجه نحو مرض السكري".





الأعراض الثلاثة الأقل شهرة للإصابة بالسكري اضافة اعلان



1. الرقبة أغمق



2. الزوائد الجلدية



3. عدوى الخميرة



وأبرزت الدكتورة ساشا حداد في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، الأعراض الثلاثة الأقل شهرة.وقالت: "عندما تتناول السكر، يفرز البنكرياس هرمونًا يسمى الأنسولين. يزيل الأنسولين السكر من الدم ويساعد على دفعه إلى الخلايا للحصول على الطاقة".وأضافت: "يحدث مرض السكري من النوع الثاني بسبب خيارات نمط الحياة مثل سوء التغذية، وانخفاض ممارسة الرياضة، والسمنة. لذلك، يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين وترتفع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل".ويمكن أن تظهر ثلاث مشاكل صحية نتيجة هذه العملية الضارة على الرقبة، والجلد، وتحت الإبطين، والفخذ، وبين أصابع القدمين، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".عندما تبدو الرقبة أغمق، فقد يكون هذا علامة على مرض السكري، وفقًا للدكتورة حداد.وقد يكون أحد الأسباب وراء هذا التغير في اللون هو الشواك الأسود، والذي يشير إلى اسمرار مخملي للجلد، ويحدث عادةً في مناطق طيات الجلد.وفرط التصبغ هذا له حدود غير واضحة المعالم، وقد يشمل أيضًا سماكة الجلد.من العلامات التحذيرية الأخرى التي أوصت الدكتور حداد بالبحث عنها، هي "نموات ملونة تشبه اللحم" تسمى الزوائد الجلدية .وتسبب علامة الجلد، نموًا صغيرًا في أنسجة البشرة والجلد يتراوح حجمها من واحد إلى عدة ملليمترات.ووفقًا للطبيبة، فإن العلامة الأخيرة التي يمكن أن تشير إلى أن الجسم يتجه نحو الإصابة بمرض السكري هي عدوى الخميرة المتعددة التي تؤثر على الإبطين والفخذ وبين أصابع القدمين.وفي حين أن الخميرة هي فطريات توجد عادة داخل الجسم وعلى الجلد، إلا أنه عندما تنمو كمية كبيرة من الخميرة، فإنها يمكن أن تسبب العدوى.ومما يثير القلق أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى ظروف أفضل لنمو الخميرة.