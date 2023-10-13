3 عادات شائعة مدمرة للأسنان.. تجنبها

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أوصت طبيبة أسنان بتجنب ثلاثة أشياء قالت إنها قد تؤدي إلى حدوث ضرر دائم بالأسنان.

وحذرت الدكتورة شهيرة سعد، طبيبة الأسنان التجميلية بولاية كاليفورنيا الأمريكية في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" من أن معجون أسنان الفحم يمكن أن يزيل المينا، مما يتسبب في تحول الأسنان تدريجياً إلى اللون الأصفر. اضافة اعلان

كما أن استخدام الأسنان لفتح الزجاجات أو فتح الأكياس يمكن أن يسبب شقوقًا إصلاحها مكلف.

علاوة على التحذير من مضغ الثلج، والذي أشارت إلى أنه قد يكون علامة على أمراض مزمنة مثل فقر الدم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وفيما يلي الممارسات الثلاث التي توصي طبية الأسنان بتجنبها:





معجون اسنان الفحم



استخدام الأسنان لفتح الزجاج أو الأكياس



مضغ الثلج



أصبح معجون الأسنان المصنوع من الفحم المنشط ذو شعبية متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية.ويقول المتحمسون له، إنه قادر على تبييض الأسنان، وإزالة البقع السطحية، والقضاء على البلاك، وتنشيط التنفس.لكن طبيبة الأسنان قالت إن العكس هو الصحيح.وأضافت: "لا ينبغي أن تستخدم معجون أسنان الفحم. الفحم مادة كاشطة للغاية ويزيل الطبقة العليا من المينا" مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اصفرار ابتسامتك عن طريق كشف بنية الأسنان الأساسية التي تسمى العاج".والمينا هو الغطاء الخارجي الواقي للأسنان ويعتبر أصلب مادة في الجسم، بينما العاج عبارة عن طبقة تقع مباشرة تحت المينا. عندما يتعرض العاج لمواد كاشطة مثل معجون أسنان الفحم، تصبح الأسنان حساسة.وتشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن معجون أسنان لفحم قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه.ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أنه بسبب قدرته على الكشط، يمكن أن يضر الفحم المنشط بمينا الأسنان عند استخدامه لفترة طويلة أو بقوة شديدة.بالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة عام 2019 في مجلة طب الأسنان البريطانية أن الفحم غير فعال بالشكل المطوب للحماية من تسوس الأسنان.وقارنت دراسة أجريت عام 2021 بين آثار تبييض معجون الأسنان بالفحم والفلورايد ولم تجد أي فرق.من السهل استخدام أسنانك لفتح زجاجة أو تمزيق كيس، ومع ذلك، قد يتسبب هذا في أضرار مكلفة لإصلاحها.وحذرت طبيبة الأسنان من أن "هذا يمكن أن يسبب لك طقطقة أسنانك بطريقة غير مواتية، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تاج، أو قناة الجذر، أو حتى قلعها".وتاج الأسنان هو غطاء على شكل سن يساعد على ترميم السن الذي أصبح مسوسًا أو مكسورًا أو ضعيفًا. ووفقًا لكليفلاند كلينك، يمكن تصنيعها من المعدن أو البورسلين المصهور بالمعدن (PFM) أو البورسلين أو السيراميك.و لم تتمكن هذه الإجراءات من إنقاذ السن، فقد تضطر إلى خلعه بالكامل وزراعة آخر مكانه.يعد مضغ الثلج عادة شائعة، لكن طبية الأسنان قالت إنه قد يكون علامة على مشاكل طبية معينة، معروفة باسم "بيكا"، الأمر الذي قالت إنه "قد يكون علامة على انخفاض الحديد لديك".و"بيكا" هي حالة يشعر فيها الشخص بالرغبة الشديدة في مضغ المواد غير الغذائية مثل الثلج ورقائق الطلاء والصخور.وهو يؤثر بشكل شائع على الأطفال الصغار، أو النساء الحوامل، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة مثل اضطراب طيف التوحد والإعاقات الذهنية.ويمكن أن يكون الوحم أيضًا علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يحدث عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهي مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء تساعدها على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.وتشمل الأعراض الشائعة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وفقًا لعيادة كليفلاند، التعب، والقشعريرة، وضيق التنفس، والضعف، وألم في الصدر، والدوخة، والكدمات، والصداع.يمكن أن يؤدي مضغ الثلج أيضًا إلى تآكل المينا ويؤدي إلى حدوث تشققات.