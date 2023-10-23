الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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3 طرق للعناية بصحة قلبك وحمايته من الأمراض الفتاكة

الأسماك
الأسماك تحتوي على زيت أوميجا 3
أ أ
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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسة للوفيات في العالم، ويتعلق الأمر في كثير من الأحيان بالنمط المعيشي وطريقة التغذية التي قد تؤدي إلى النهاية المفجعة.اضافة اعلان
لكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لرعاية قلبك، إذ يمكن أن تساعد التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي متوسطي وفحص نسبة الكوليسترول ومراقبة ضغط الدم.
وكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا ص" عن أبرز طرق العناية، وذلك على النحو التالي:

زيت أوميجا 3


حوالي 98% من البالغين ليس لديهم ما يكفي من أوميجا 3 في أجسادهم، وهذه الدهون الأساسية هي مصدر للطاقة، وتحافظ على صحة القلب وتساعد أيضًا في صحة الرئة والمناعة.
ويرتبط نقص أوميجا 3 بالاكتئاب وزيادة الدهون في البطن. ولايستطيع الجسم إنتاج هذه الدهون، لذا تحتاج إلى وجبتين أو ثلاث من الأسماك أسبوعيًا، أو مكمل غذائي.


خفض الكولسترول


ترتبط مستويات "الكوليسترول السيئ" (HDL)، في الدم ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
يمكن أن يكون لأقراص لستيرول تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول وخفضه بنسبة تصل إلى 12% دون أي آثار جانبية.
ونظرًا لأن الستيرول يعمل بطريقة مختلفة عن أدوية الستاتين، فيمكن استخدام الاثنين معًا لخفض مستويات الكوليسترول بشكل أكبر.

مراقبة ضربات القلب

إذا كنت تريد التحقق من معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي أو الاحتفاظ بسجل له، فأنت بحاجة إلى جهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

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