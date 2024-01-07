3 طرق للتعامل مع الشخص "السيكوباتي"؟

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كشف أحد علماء النفس ذوي الخبرة في علاج الاضطراب النفسي العصبي عن أهم العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن شخصًا قريبًا منك يعاني من اضطراب "الشخصية المعادية للمجتمع".

الشخص السيكوباتي اضافة اعلان



السمات المميزة لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع



الاختيار الوظيفي



كيف تتعامل مع المريض النفسي؟



مشاعرك نحوه



تفاعل سطحي



احذر أفعاله



وقال كيرت دبليو إيلا، أستاذ مساعد في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة جورج تاون، إن الاعتلال النفسي (سيكوباتي)، مثله مثل الاعتلال الاجتماعي، ليس تشخيصًا نفسيًا معترفًا به.وأشار إلى أنه أقرب ما يكون إلى اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وحدد السمات المميزة لهذا الاضطراب، على النحو التالي:انتهاك القانون بانتظامالكذب/الخداع؛ التعرض للعدوانيةعدم الشعور بالندم أو الذنبصعوبة تكوين ارتباطات عاطفية ذات معنى أو تجربة تعاطف عميق.وأوضح إيلي، أن السمة المشتركة الأخرى هي الاختيار الوظيفي. إذ ينجذب المرضى النفسيون إلى المهن التي "تتطلب درجة كبيرة من الانفصال"، مثل موظفي الخدمة المدنية والجراحين والمحامين والمديرين التنفيذيين.وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية، فإن ما يقرب من 1.2 في المئة من الرجال و0.3-0.7 في المئة من النساء يمتلكون سمات كافية لاعتبارهم مرضى نفسيين.وأوضح عالم النفس أن هؤلاء الأفراد "ليسوا بالضرورة عنيفين"، لكنهم مثل الغرباء والقتلة المتسلسلين الذين قد تراهم في الأفلام والتلفزيون، من المحتمل أنهم "ليسوا جيرانًا رائعين".إليك ما يجب عليك فعله عندما تجد نفسك في مواجهة مع شخص تشعر بالقلق من أنه قد يكون مريضًا نفسيًا، وذلك من أجل الحد من "المواجهات السلبية"، وفقًا له."غالبًا ما تكون هناك علامات تحذيرية عندما تتعامل مع شخص لديه سمات معادية للمجتمع. قد يطلب منك المزيد من الخدمات أو المعاملة الخاصة أكثر مما يرغب في الرد عليه بالمثل".قد تكون عواطفه "متوقفة"، أو قد يظهر القليل من الاهتمام بك أو بحياتك، قد تشعر بعدم الارتياح تجاهه دون معرفة السبب. إذا شعرت بأي من هذه المشاعر، فربما ترغب في الابتعاد عنه"."من المهم أن يعرف الشخص الذي يعاتي من الاعتلال الاجتماعي أنك معجب به. بهذه الطريقة يدرك أنه لا يستطيع التلاعب بك أو الاستفادة منك"."سيكون من المهم أيضًا عدم مشاركة معلومات شخصية بشكل مفرط والتي يمكن استخدامها لاحقًا ضدك. وبدلاً من ذلك، حافظ على التفاعلات اللطيفة والسطحية"."يمكن للفرد المصاب باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أن يكون مندفعًا وانتقاميًا. إذا شعر بالظلم أو التحدي، يمكن أن تتصاعد الأمور بسرعة. وبما أنه أقل قلقًا بشأن العواقب الاجتماعية ولا يشعر بالندم، فإن أفعاله يمكن أن تكون خطيرة".