3 طرق لتجنب الشيخوخة واستعادة الشباب في أسبوعين فقط!

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كشفت خبيرة التغذية جابرييلا بيكوك، عن نظام غذائي قالت إنه يعيد الشباب خلال أسبوعين فقط.





أسباب ظهور علامات الشيخوخة المبكرة اضافة اعلان



تجنب السكر



عناصر غذائية مهمة



الماء الساخن والبارد



وقالت مؤلفة كتاب " أسبوعان لتصبح أصغر سنًا: أسرار العيش لفترة أطول والشعور بالروعة" لصحيفة "ذا صن"، إن الوجبات السريعة والتدخين والكحول والتلوث والمواد الكيميائية الضارة الموجودة في زجاجات المياه كلها عوامل تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.ووفقًا لبيكوك التي ساعدت أفرادًا من العائلة المالكة ببريطانيا، فإنه "لدينا جميعًا القدرة على تغيير هذا. مهما كان عمرك أو حالتك الصحية، لم يفت الأوان أبدًا لعكس مدى سرعة تقدمك في السن واحتضان الطاقة والحيوية التي تتمتع بها عندما تكون أصغر سنًا".وفقا لبيكوك، فإن القيام بثلاثة أشياء فقط يمكن أن يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة للحصول على مظهر أكثر شبابًا.على الرغم من أن الأمر قد يكون صعبًا على أي شخص يحب الحلويات، إلا أن بيكوك تقول إن تجنب السكر ليس مفيدًا للصحة العامة فحسب، بل يمكن أن يبطئ الشيخوخة أيضًا.وأوضحت أن السكر يؤدي إلى "الالتهاب المزمن، وهو من أسوأ أعداء عكس الشيخوخة".ويمكن أن يؤدي تناول السكر إلى زيادة الوزن، ولكن كما أشارت بيكوك، "ستتأثر مستويات الطاقة والهرمونات وسيؤثر ذلك على مظهرك وشعورك أيضًا".وقالت خبيرة التغذية، إن اتباع نظام غذائي متوازن يفيد الصحة العامة بالطبع، لكن بعض العناصر الغذائية لها قوى خارقة مضادة للشيخوخة.وأشارت إلى "مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات إيه وسي وإي" - المتوفرة بكثرة في الفواكه والخضروات - والتي "تعتبر ضرورية في تحييد الجذور الحرة - المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة".وأوضحت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، إلى جانب مضادات الأكسدة، يمكن أن تقلل في الواقع الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق ترطيب البشرة وتعزيز مرونتها. تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون سوف يفي بالغرض. للحصول على مزيد من مرونة الجلد، قال بيكوك إن الكولاجين، الذي يمكن العثور عليه في البروتين الخالي من الدهون ومرق العظام، ضروري أيضًا.وأخيرًا، أوصت بيكوك بضمان تناول كمية صحية من البروتين، الذي "يفيد الجسم كثيرًا".قد تكون درجات الحرارة القصوى تقنية جيدة للغاية لمكافحة الشيخوخة.ونصحت خبيرة التغذية بممارسات خلال الشتاء، من بينها المشي أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الشتاء، أو استخدام الماء البارد في نهاية الاستحمام.وتابعت: "لتسهيل الأمور عليك، لماذا لا تجرب بضع ثوانٍ من الماء البارد في نهاية الاستحمام؟. أحاول الآن ما يصل إلى دقيقة أو دقيقتين قبل التحول إلى الماء الدافئ".هناك طريقة أخرى لتجربة العلاج بالحرارة والبرودة وهي الدخول إلى الساونا لمدة خمس إلى 15 دقيقة ثم القفز في الماء البارد للمساعدة في "بناء المرونة".وأضافت: "إذا كررت ذلك عدة مرات، يتعلم الجسم التكيف، وسوف تعتاد عليه".