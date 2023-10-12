3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين نهائيا في 6 شهور

أ أ



أثبتت مراجعة منهجية أجراها باحثون بريطانيون، لفعالية طرق الإقلاع عن التدخين أن هناك 3 طرق كانت (الأكثر فعالية) للإقلاع عن التدخين في ستة أشهر، وفق دراسة حديثة نشر تفاصيلها موقع «ساينس أليرت». اضافة اعلان





النيكوتين المسبب الأساسي للتدخين:



الأمراض والوفيات:



بدائل "النيكوتين"



ووفق الباحثين فإن «النيكوتين هو العنصر الرئيسي الذي يسبب الإدمان على التدخين». وأظهرت البيانات أنه «من دون وسائل مُساعدة، فإن نحو ستة من كل 100 شخص فقط لديهم فرصة للإقلاع عن التدخين بنجاح».وأكد الباحث في الصحة العامة بجامعة أكسفورد البريطانية جيمي هارتمان بويس، أحد المشاركين في الدراسة، أن أفضل ما يُمكن أن يفعله المدخن من أجل صحته هو الإقلاع عن التدخين.وأضاف أن التدخين السبب الرئيسي للأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها حول العالم. ورغم رغبة كثيرين في الإقلاع عنه، فإنه قد يكون من الصعب القيام بذلك.وراجع الباحثون بيانات 157,179 مدخناً، في تحليل 319 تجربة، تتبعت النجاح في الإقلاع عن التدخين لمدة ستة أشهر على الأقل، ونُشرت بقاعدة بيانات "كوكرين" للمراجعات المنهجية.وكشفت النتائج أن "فارينكلين" و"سيتيسين" وهما عقاران يساعدان في الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى السجائر الإلكترونية، كانت وسائل المُساعدة الأكثر نجاحاً بين التدخلات التي استعرضها الفريق.ويعمل «فارينكلين» و«سيتيسين» عن طريق تنشيط مستقبلات النيكوتين في الدماغ، التي تطلق الدوبامين عند تنشيطها بالنيكوتين، وبالتالي منع النيكوتين من تنشيطها.ووفق النتائج، فإن نحو 14% من المدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين بمساعدة هذه الأساليب سينجحون لستة أشهر أو أكثر.وكانت الإستراتيجية التالية «الأكثر فعالية» هي الجمع بين نوعين من العلاج ببدائل النيكوتين، وهي منتجات تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين عبر توفير النيكوتين من دون التبغ، مثل لصقات النيكوتين والعلكة أو أقراص الاستحلاب.وتبين أنّ نحو 12 من كل 100 شخص يستخدمون نوعين من العلاج ببدائل النيكوتين معاً سيتوقفون عن التدخين بنجاح، مقارنة بنحو تسعة من كل 100 شخص يستخدمون نوعاً واحداً فقط. وأظهرت البيانات أيضاً أن تقليل النيكوتين تدريجياً قد يكون «أكثر فعالية» من الإقلاع عن التدخين فجأة.