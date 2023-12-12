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3 طرق بسيطة تساعدك على النوم خلال دقائق قليلة!

النوم الصحي
الطرق الثلاث تساعد على النوم في دقائق
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بدءًا من السرير غير المريح، وتناول القهوة في وقت متأخر، انتهاءً بتصفح الهاتف، والانشغال بالتفكير في أمر ما، يمكن أن تجد صعوبة في الحصول على النوم.اضافة اعلان
وكشفت الدكتورة ديزي ماي، خبيرة النوم عن ثلاث تقنيات يمكن أن تساعد على النوم في غضون دقائق قليلة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس". 

1. أجبر نفسك على البقاء مستيقظًا

يتطلب الأمر أن تتحدى نفسك للبقاء مستيقظًا، مما يؤدي إلى خداع العقل ليقع في النوم. كل ما عليك فعله هو الاستلقاء على السرير، وإبقاء عينيك مفتوحتين قدر الإمكان وتكرار العبارات، "لا تنم" أو "لن أنام""، يجب أن تتعب عضلات عينك بسرعة، للحصول على النوم في أسرع وقت ممكن!

2. طريقة التنفس 4-7-8

هناك حيلة أخرى غير عادية للنوم تتطلب منك استخدام لسانك وأنفاسك حتى تتمكن من النوم بسرعة 
للقيام بذلك، ضع لسانك على سقف فمك، خلف أسنانك مباشرة، ثم قم بالزفير من خلال فمك، من المحتمل أن يصدر صوتًا غريبًا بعض الشيء، لكن استمر في ذلك.
ثم أغلق فمك واستنشق من أنفك لمدة أربع ثوانٍ. ثم احبس أنفاسك لمدة سبع ثوان.
طريقة 4-7-8 تتطلب منك الزفير من خلال فمك، وإصدار صوت غريب آخر، لكن هذه المرة لمدة ثماني ثوان، وكرر هذا حتى تنام بسرعة. 

3. تذكر تفاصيل يومك.. من الأحدث إلى الأقدم

تعمل هذه التقنية على تذكر ما كنت تفعله خلال اليوم الذي سبق نومك بشكل عكسي.
استمتع بتفاصيل يومك أثناء استلقائك على السرير، افعل كل شيء بترتيب عكسي. وسيؤدي هذا إلى إبقاء عقلك خاليًا من أي مخاوف، وسيكون الأمر أكثر تحديًا قليلاً من قضاء يومك بالترتيب الصحيح.
ووفقًا لخبيرة النوم، فإن هذه التقنيات الثلاثة "الغريبة والرائعة" من شأنها أن تساعدك على النوم بشكل أسرع. 

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