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3 طرق بسيطة تساعدك على التخلص من حب الشباب في الظهر

الاستحمام - دش - استحمام
الاستحمام الجيد يحمي من حب الشباب
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كشف الدكتور تشارلز بوزا، طبيب الأمراض الجلدية بنيويورك، عن ثلاث طرق للتخلص من حب الشباب المخيف في الظهر.
وفقًا للخبراء، فإن الرياضيين الذين يرتدون ملابس رياضية متعرقة معرضون بشكل خاص لحبوب الظهر القبيحة.اضافة اعلان
وهناك نوعان من أكثر أنواع حب الشباب شيوعًا هما: الهرموني والفطري. 

حب الشباب الهرموني

ويُلقى باللوم في حب الشباب الهرموني على التقلبات في هرمون الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون، مما يتسبب في قيام الغدد الموجودة في الجلد بإنتاج الكثير من الزيت الذي يسد المسام.
وغالبًا ما يتم الخلط بين التهاب الجريبات الملاسيزية، أو حب الشباب الفطري، وبين حب الشباب الهرموني.
قالت الدكتورة ديبي إلدر، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من فرجينيا، لمجلة GQ في عام 2020: "أجد أن "حب الشباب في الظهر" غالبًا ما يكون في الواقع التهاب الجريبات النزلية، وهو فرط نمو الخميرة الموجودة عادة على بشرتنا”.
وأشارت إلى المكورات العنقودية الذهبية - البكتيريا التي تعيش على الجلد والأنف - باعتبارها المسؤولة عن ذلك، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

تخلص من البكتيريا


وحدد بوزا في حسابه عبر تطبيق "تيك توك"، ثلاث خطوات تساعد على التخلص من حب الشباب في منطقة الظهر، على النحو التالي:
الخطوة الأولى هي طرد البكتيريا التي تستعمر الأنف وخلف الأذنين وسرة البطن..
ونصج الطبيب باستخدام مرهم موبيروسين للمساعدة على التخلص من البكتيريا ومنعها من النمو..

استخدم غسول بيروكسيد البنزويل

ونصح أيضًا باستخدام غسول بيروكسيد البنزويل  على الجسم للتخلص من بكتيريا العنقوديات.
ويُعرف البنزويل بيروكسايد بقتل البكتيريا والتخلص من الجلد الميت لفتح المسام.
وتوصي مجلة GQ باستخدام غسول الجسم البنزويل بيروكسايد (5-10 في المئة)، لكنها تشير إلى أنه يمكن أن يلطخ المناشف والملابس.

قم بتغيير ملابس التمرين 

وأضاف بوزا : "إذا كنت شخصًا متعرقًا أو تمارس التمارين الرياضية بانتظام، فتأكد من خلع تلك الملابس المتعرقة في أسرع وقت ممكن،ـواستخدم رذاذ حمض هيبوكلوروس"، وهو مطهر يقضي على البكتيريا.

توصيات الخبراء للحماية من حب الشباب

ويوصي الخبراء بـ :
استخدام إسفنجة ذات مقبض طويل لتنظيف الظهر أثناء الاستحمام
الخضوع للتقشير الكيميائي
 إضافة الخضروات الورقية الخضراء والأسماك والطماطم وغيرها من الأطعمة المقاومة للالتهابات إلى النظام الغذائي
ارتداء الأقمشة التي تمتص الرطوبة أثناء ممارسة الرياضة
استخدام مسحوق بروتين مصل اللبن الرياضي الخالي من الجلوتين.
ونصحت الدكتورة أليسون آرثر ، طبيبة الأمراض الجلدية المدربة في "مايو كلينك" بوقف مخفوقات وألواح بروتين مصل اللبن. 
وأوضحت: "لقد تم ربط مكملات بروتين مصل اللبن بظهور حب الشباب. بالنسبة لبعض المرضى، يختفي حب الشباب بعد التوقف عن تناول المكملات الغذائية".

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