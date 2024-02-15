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3 أهداف رئيسية.. تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ في مستشفى صحة الافتراضي

تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ
تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ في مستشفى صحة الافتراضي
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ في مستشفى صحة الافتراضي.

 تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ اضافة اعلان

وقالت الصحة، عبر حسابها في منصة إكس : "تعزيزاً للتحول الرقمي في القطاع الصحي، تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ في مستشفى صحة الافتراضي، ليخدم المستفيدين عن بعد باستخدام أحدث التقنيات في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية".
ويقدم المشروع أجهزة تخطيط الدماغ للمنشآت الصحية ومراقبتها على مدار الساعة من قبل استشاري مختص.
ويهدف المشروع إلى:
- تحسين خدمات الرعاية الصحية
- تسهيل الوصول للخدمات الصحية
- نقل الخبرات الطبية والفنية وتبادل المعرفة


كوادر طبية مختصة ومؤهلة

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن خدمات المشروع تمتد إلى 24 مستشفى وعبر 42 جهاز تخطيط متقدم، وكذلك يشرف عليه فريق من الكوادر الطبية المختصة والمؤهلة.


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