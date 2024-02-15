3 أهداف رئيسية.. تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ في مستشفى صحة الافتراضي

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ في مستشفى صحة الافتراضي.
تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ وقالت الصحة، عبر حسابها في منصة إكس : "تعزيزاً للتحول الرقمي في القطاع الصحي، تدشين مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ في مستشفى صحة الافتراضي، ليخدم المستفيدين عن بعد باستخدام أحدث التقنيات في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية".
ويقدم المشروع أجهزة تخطيط الدماغ للمنشآت الصحية ومراقبتها على مدار الساعة من قبل استشاري مختص.
ويهدف المشروع إلى:
- تحسين خدمات الرعاية الصحية
- تسهيل الوصول للخدمات الصحية
- نقل الخبرات الطبية والفنية وتبادل المعرفة