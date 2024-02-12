3 أكواب من الشاي الأخضر تحميك من مرض لاعلاج له

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كشف باحثون في جامعة ليدز، أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يعزز صحة الدماغ وربما يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة .





مركب إيبيجالوكاتشين جاليت في الشاي الأخضر



فوائد صحية للشاي الأخضر



ووجد الباحثون، أن الشاي الأخضر يحتوي على مركب نباتي فريد يعرف باسم "إيبيجالوكاتشين جاليت" ((EGCG، الذي يكسر اللويحات التي يحتمل أن تكون خطرة في الأوعية الدموية.ووفقًا للدكتور إدوارد أوكيلو من جامعة نيوكاسل، فإن شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا - ما بين 200 مل و 250 مل لكل منهما - يمكن أن يكون كافيًا للتأثير على صحة الدماغ.ومن أجل الحصول على تأثير أكبر، فإنه ينصح باستخدام أكياس الشاي أو أوراق الشاي حتى تختفي النكهة تمامًا، بحسب صحيفة "إكسبريس".وأوضح الدكتور أوكيلو، أن الشاي الأخضر يمكن أن يعزز قوة الدماغ بشكل عام، عازيًا ذلك إلى تأثير "إيبيجالوكاتشين جاليت".وقال: "يعمل EGCG عن طريق تعزيز مستويات الأسيتيل كولين، وهذا يترجم إلى تحسين الوظيفة الإدراكية. لقد نظرنا إلى استهلاك الشاي لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا على مدى ست سنوات، وأظهرنا أن استهلاك الشاي يبطئ تراجع الإدراك. مع مرور الوقت. لكن كمية الشاي هي الأهم، لذلك في دراستنا، نبين أن ثلاثة أكواب من الشاي على الأقل (في اليوم) على الأقل ستكون مفيدة لك".وقال الدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية، إن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يحقق مجموعة كاملة من الفوائد الصحية، ولا يقتصر على الحماية من الخرف فقط.وأضاف في برنامجه على إذاعة "بي بي سي 4": "هناك مشروب ساخن واحد يبدو أنه يتمتع بميزة خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ".ووفقًا له، "يستغرق (الشاي الأخضر) بعض الوقت للتعود عليه، لكن هذا الطعم هو في الواقع مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، والتي من المحتمل أن تتمتع ببعض الامتيازات الصحية الإضافية، مثل حرق المزيد من الدهون عند ممارسة التمارين الرياضية، وتحسين مزاجك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والخَرَف".ويقول الخبراء إن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يدعم أيضًا صحة العظام ويقلل الالتهاب ويخفض نسبة الكوليسترول.