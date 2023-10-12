3 أعراض لارتفاع ضعط الدم تظهر في الأذن فقط

تظهر على الأذن علامات مرضية عديدة، وعلينا عدم التهاون مع أي مشكلة، لأنها
قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم.اضافة اعلان
علامات ارتفاع ضغط الدم في الأذن
ويستعرض موقع "الكونسلتو"، أعراض ارتفاع ضغط الدم في الأذن،
وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية NCBI وموقع "Mayo Clinic".
1- طنين الأذن
يتسبب ارتفاع الضغط في تدفق الدم المحمل بالأكسجين عبر الأوردة والشرايين
بقوة أكبر، مما يؤدي إلى الشعور بطنين مؤلم في إحدى الأذنين أو كلتيهما.
2- نزيف الأذن
قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث نزيف في الأذن الداخلية، نتيجة لتعرض
الشريان المخيخي السفلي الأمامي للتمزق، بسبب تدفق الدم المؤكسج بداخله بقوة كبيرة.
3- فقدان السمع
تمزق الشريان المخيخي السفلي الأمامي الناتج عن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب
نزيف في الأذن الداخلية فقط، بل يسفر أيضًا عن الإصابة بفقدان تدريجي أو مفاجئ في
السمع.
أمراض الأذن الأكثر شيوعًا
وهناك بعض الأمراض الأخرى التي تصيب الأذن منها:
دمامل وحبوب الأذن
قد تتسبب التهابات أو عدوى بكتيرية في نمو دمل أو حبة في داخل قناة الأذن،
وعادة ما يبدأ هذا النوع من الالتهابات مع تضرر في أنسجة قناة الأذن.
أعراض دمامل الأذن
دمل الأذن عادة ما يكون على شكل حبة مؤلمة ومثيرة للحكة، ومن الممكن أن
تنفجر في أي وقت ليخرج منها قيح أو صديد.
علاج الدمامل
عادة ما تشفى دمامل الأذن دون تدخل طبي ولكن وفي حال لم يحصل ذلك تستطيع
استشارة الطبيب الذي غالبًا سوف يصف لك مسكنات للألم مع مضادات حيوية، وقد يحتاج
الطبيب للقيام بإزالة الصديد من الدمل من أجل تخفيف الألم.