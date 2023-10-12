3 أعراض لارتفاع ضعط الدم تظهر في الأذن فقط

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تظهر على الأذن علامات مرضية عديدة، وعلينا عدم التهاون مع أي مشكلة، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم. اضافة اعلان





علامات ارتفاع ضغط الدم في الأذن





1- طنين الأذن





2- نزيف الأذن





3- فقدان السمع



أمراض الأذن الأكثر شيوعًا





دمامل وحبوب الأذن





أعراض دمامل الأذن





علاج الدمامل



ويستعرض موقع "الكونسلتو"، أعراض ارتفاع ضغط الدم في الأذن، وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية NCBI وموقع "Mayo Clinic".يتسبب ارتفاع الضغط في تدفق الدم المحمل بالأكسجين عبر الأوردة والشرايين بقوة أكبر، مما يؤدي إلى الشعور بطنين مؤلم في إحدى الأذنين أو كلتيهما.قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث نزيف في الأذن الداخلية، نتيجة لتعرض الشريان المخيخي السفلي الأمامي للتمزق، بسبب تدفق الدم المؤكسج بداخله بقوة كبيرة.تمزق الشريان المخيخي السفلي الأمامي الناتج عن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب نزيف في الأذن الداخلية فقط، بل يسفر أيضًا عن الإصابة بفقدان تدريجي أو مفاجئ في السمع.وهناك بعض الأمراض الأخرى التي تصيب الأذن منها:قد تتسبب التهابات أو عدوى بكتيرية في نمو دمل أو حبة في داخل قناة الأذن، وعادة ما يبدأ هذا النوع من الالتهابات مع تضرر في أنسجة قناة الأذن.دمل الأذن عادة ما يكون على شكل حبة مؤلمة ومثيرة للحكة، ومن الممكن أن تنفجر في أي وقت ليخرج منها قيح أو صديد.عادة ما تشفى دمامل الأذن دون تدخل طبي ولكن وفي حال لم يحصل ذلك تستطيع استشارة الطبيب الذي غالبًا سوف يصف لك مسكنات للألم مع مضادات حيوية، وقد يحتاج الطبيب للقيام بإزالة الصديد من الدمل من أجل تخفيف الألم.