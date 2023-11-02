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3 أعراض في العين علامة على ارتفاع الكوليسترول بالدم

الكوليسترول
ارتفاع الكوليسترول يهدد القلب
أ أ

حذرت طبيبة من أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يكون بمثابة "قنبلة موقوتة"، ليس فقط للقلب، ولكن للعينين أيضًا.
ويمكن أن تشكل الدهون أساسًا خطيرًا لمشاكل صحية مختلفة، من أمراض القلب إلى فقدان البصر. اضافة اعلان

3 أعراض

وكشفت الدكتورة سايا ناجوري، خبيرة طب العيون عن ثلاثة أعراض يمكن ملاحظتها على الوجه.
وقالت: "إن ارتفاع نسبة الكوليسترول لا يقتصر تأثيره على القلب؛ ويمتد إلى العيون. الفشل في إدارتها يمكن أن يؤدي إلى ظهور رواسب صفراء حول العينين".
العلامة الأولى التي يجب الانتباه إليها هي وجود كتل بيضاء مصفرة تتشكل على الجفون العلوية والسفلية.
وأضافت الطبيبة: "قد يبدو هذا سطحيًا للوهلة الأولى، لكنه عبارة عن لوحة إعلانية تعلن عن مشكلات صحية أساسية"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

قوس الشيخوخة

علامة تحذير أخرى يمكن أن تصيب العينين هي حالة تعرف باسم "قوس الشيخوخة".
ويشير قوس الشيخوخة إلى حلقة بيضاء أو رمادية فاتحة أو زرقاء حول حافة القرنية، الجزء الشفاف من العين الذي يغطي القزحية وبؤبؤ العين.

لوحة هولينهورست

مع ذلك، حذرت الطبيبة من أن "التهديد الأخطر" يأتي في شكل لوحة هولينهورست، والتي يمكن أن تضر بالأوعية الدموية في العين وتشكل خطرًا على الرؤية.
ويمكن أن تسبب لوحة هولينهورست العمى، ويمكن ملاحظتها داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين.
وتشير مجلات جمعية القلب الأمريكية إلى أن هذه اللوحة تشير إلى سمات الكوليسترول الصفراء والبرتقالية المنكسرة.
وأضاف الدكتور ناجوري: "باختصار، في حين أن صحة القلب غالبًا ما تأخذ الأضواء في الحديث عن الكوليسترول، دعونا لا نغفل السرد الصامت الذي تقدمه أعيننا. بصفتي طبيب عيون، رأيت التقاطع بين الصحة الجهازية والرؤية بشكل مباشر".
وتابعت: "عندما تلمح أعيننا إلى مشكلة أساسية، فهي ليست مجرد مشكلة بصرية. إنها دعوة شاملة للعمل، وتحثنا على الاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية والصحة البصرية".
وفي حين أن كل هذه العلامات في العين يمكن أن تدق أجراس الإنذار، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن الطريقة الأكثر موثوقية لتحديد مستويات الكوليسترول هي من خلال فحص الدم.

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