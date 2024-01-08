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3 أعراض غير معروفة لسرطان الكلى.. احذر تجاهلها

الكلي - السكري
العديد من الأعراض لسرطان الكلى
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سرطان الكلى هو سرطان يبدأ في الكليتين. وتعد سرطانة الخلايا الكلوية أكثر أنواع سرطانات الكلى شيوعًا لدى البالغين. اضافة اعلان
وفي حين أن هناك مجموعة من الأعراض التقليدية المعروفة لسركان الكلى، إلا أنه قد يكون من الصعب اكتشاف بعض العلامات الأقل شهرة. 
وكشف مالكولم باكر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سرطان الكلى في المملكة المتحدة، لصحيفة "إكسبريس" عن بعض أعراض سرطان الكلى التي يجب ألا تتجاهلها، منبهًا إلى ضرورة مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.
وأبرز باكر، ثلاث علامات يجب البحث عنها على النحو التالي:


التعب المستمر

من المتوقع الشعور بالتعب قليلاً بين الحين والآخر، لكن التعب المستمر قد يكون علامة على شيء خطير.
قال باركر: "إن التعب المستمر هو عرض غالبًا ما يتم تجاهله أو يُعزى إلى عوامل أخرى مختلفة".
وأضاف: "يميل الناس إلى تجاهل هذا الأمر إذا كان لديهم أسلوب حياة محموم أو لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم".
وتابع: "ومع ذلك، يمكن أن يكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الكلى، حيث قد يؤثر المرض على إنتاج هرمون الإريثروبويتين، وهو الهرمون المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقر الدم والتعب اللاحق".

فقدان الوزن غير المبرر

قال باكر: "بينما يرتبط فقدان الوزن غالبًا بتغييرات إيجابية في نمط الحياة، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، فإن الانخفاض غير المتوقع وغير المبرر في الوزن يمكن أن يكون علامة حمراء لسرطان الكلى".
وأضاف: "التغيرات الأيضية التي يسببها الورم وفقدان الشهية يمكن أن تساهم في فقدان الوزن".

ارتفاع ضغط الدم المستمر

وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط عادةً بصحة القلب، إلا أنه أيضًا من الأعراض الأقل شهرة لسرطان الكلى.
وأضاف باكر: "تلعب الكلى دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم، ويمكن للأورام أن تعطل هذه الوظيفة. ارتفاع ضغط الدم المستمر، خاصة عندما يقترن بأعراض أخرى، يجب أن يدفع الأفراد إلى طلب الرعاية الطبية والتفكير في فحص سرطان الكلى".
وأدرجت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، مجموعة من الأعراض الأخرى لسرطان الكلى على النحو التالي:
دم في البول
كتلة أو تورم في الظهر، أو تحت الضلوع، أو في الرقبة 
ألم بين الضلوع والخصر لا يزول
فقدان الشهية
ارتفاع في درجة الحرارة لا يزول
التعرق كثيرًا، بما في ذلك أثناء الليل
مع ذلك، هذه لا تعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الكلى. 
تقول الهيئة الوطنية: "بعض هذه الأعراض شائعة ويمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات المختلفة. إن وجودها لا يعني بالتأكيد أنك مصاب بسرطان الكلى. ولكن من المهم أن يتم فحصها من قبل الطبيب، لأنه إذا كان سببها السرطان، فإن اكتشافها مبكرًا قد يعني أنها أكثر قابلية للعلاج".

الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى

والأفراد الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى، هم:
لديهم قريب مصاب بسرطان الكلى
التدخين 
يعانون من زيادة الوزن والسمنة
يعاني من ارتفاع ضغط الدم
الإصابة ببعض الحالات الوراثية، مثل مرض التصلب الحدبي
الخضوع لغسيل الكلى على المدى الطويل لعلاج مرض الكلى المزمن.

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