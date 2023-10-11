3 أطعمة ومشروبات لا غنى عنها لمنع جلطات الدم

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كشفت خبيرة عن قائمة بأطعمة ومشروبات تعمل على تقليل فرص الإصابة بجلطة دموية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية والانسداد الرئوي والسكتات الدماغية. اضافة اعلان

مثل العديد من الحالات الطبية الأخرى، فإن هناك عوامل معينة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وفي حين أن بعضها قد يكون خارج نطاق السيطرة، إلا أن البعض الآخر يرتبط بخيارات نمط الحياة، مثل التدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.





عصير الطماطم



الزنجبيل



العنب



وأوصت إيرين بلاكلي، مدربة اللياقة البدنية، بشرب عصير الطماطم لتقليل فرص الإصابة بجلطات الدم.وقالت لموقع "إكسبريس"، إن الطماطم غنيئة بالليكوبين، الذي قد يساعد في منع جلطات الدم، بالإضافة إلى البوتاسيوم، الذي يؤدي إلى خفض ضغط الدم.وشددت على أن "مراقبة ضغط الدم أمر مهم للغاية، لأنه إذا ارتفع أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالأوعية الدموية، مما يسهل تكوين تلك الجلطات".ودعمت نصيحتها دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، آثار مستخلص الطماطم على الصفائح الدموية في الدم - الخلايا الموجودة في الدم التي تسبب الجلطات.ووجدت أن هناك "انخفاضات كبيرة" في تراكم الصفائح الدموية بعد ثلاث ساعات من تناول مستخلص الطماطم.وخلصت الدراسة إلى أن "مستخلص الطماطم، باعتباره غذاءً وظيفيًا أو مكملاً غذائيًا، قد يكون له دور في الوقاية الأولية من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق الحد من تنشيط الصفائح الدموية، مما قد يسهم في الحد من أحداث التخثر".وأوصت إيرين أيضًا بأطعمة أخرى يمكن أن تساعد في منع جلطات الدم.قالت إن الزنجبيل يحتوي على مركبات يمكن أن تمنع تراكم الصفائح الدموية، مما يمنع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض وتشكيل الجلطات.وأوضحت: “الصفائح الدموية هي خلايا دموية صغيرة تتجمع معًا وتشكل جلطات لوقف النزيف”.العنب "مليء" بمضادات الأكسدة، التي "تحارب الإجهاد التأكسدي، الذي إذا ترك دون رادع، يمكن أن يضر الأوعية الدموية ويجعلها أكثر عرضة لتكوين جلطات".ومع ذلك، أضافت: "استشر دائمًا أخصائي الصحة قبل إجراء تغييرات غذائية كبيرة".