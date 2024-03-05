3 أطعمة لذيذة لا غنى عنها لحماية عقلك

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ينجم الخرف عن تلف أو فقدان الخلايا العصبية واتصالاتها في الدماغ، وفي حين أن بعض عوامل الخطر مثل العمر لاعلاقة للإنسان بها، إلا أن إحدى الطرق لتعزيز عمل الدماغ تتعلق بالنظام الغذائي.

وكشف الدكتور مايكل جايتا، الذي يمارس الطب الصيني والطب الوظيفي، إلى روبرت لوف، عالم الأعصاب المتخصص في المساعدة على الوقاية من مرض الزهايمر باستخدام العلم، عن الخيارات الغذائية اللذيذة التي "يمكن للناس تناولها بانتظام".





1. الأسماك الدهنية



2. التوت



3. الشوكولاتة الداكنة



أوضح الدكتور جايتا أن الدماغ يتكون جزئيًا من الدهون، لذا فإن الدهون الصحية، وخاصة أوميجا 3 مثل EPA وDHA، يمكن أن تكون "مفيدة للغاية لعقلك".وأظهر تقرير نُشر في المجلة الطبية البريطانية "بي إم جى"، أن تناول كميات كبيرة من الأسماك وحمض DHA ارتبط باستمرار بتحسن الصحة الإدراكية في سن الشيخوخة.علاوة على ذلك، تم ربط تناول هذه الأحماض الدهنية بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر والوفاة وضمور الدماغ والتدهور المعرفي بنسبة 10 إلى 30 بالمئة.وأوصى الدكتور جايتا بتناول الأسماك الدهنية البرية، مثل السلمون.وربط أيضًا بين تراجع عمل الدماغ وضعف الدورة الدموية، حيث تنخفض الدورة الدموية الدقيقة في الدماغ، "لذا فإن الأشياء التي تعمل على تحسين دوران الأوعية الدقيقة تعزز وظائف المخ".ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أوصى بتناول التوت لأنه "خيار رائع".على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في مجلة "نيوترنتس"، أن تناول الفراولة كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى بعض الأشخاص في منتصف العمر.ووجدت التجربة، التي بنيت على بحث سابق أجرته جامعة سينسيناتي في الولايات المتحدة، أن تناول التوت الأزرق له تأثير مماثل.وأوضح قائد الدراسة روبرت كريكوريان: "تحتوي كل من الفراولة والتوت على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي لها دور في مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية للتوت مثل التحسينات الأيضية والمعرفية".وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "هناك بيانات وبائية تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الفراولة أو التوت الأزرق لديهم بانتظام معدل أبطأ من التدهور المعرفي مع الشيخوخة".كان آخر طعام أوصى به الطبيب هو الشوكولاتة الداكنة.وجدت دراسة نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن تناول 6.8 جرام من الشوكولاتة الداكنة كان كافيًا لإحداث تغييرات ملحوظة في النشاط الكهربائي للدماغ بعد 30 دقيقة فقط من تناولها.وثبت سابقًا أن مركبات الفلافونويد الموجودة بكثرة في الشوكولاتة تعبر حاجز الدم في الدماغ.وأضاف الدكتور جايتا: "لا تحتاج إلى قطعة كاملة في اليوم، ولكنها تحتاج إلى حوالي 20 جرامًا يوميًا".