3 أطعمة لا غنى عنها لتنظيم هرمونات جسمك

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هناك العديد من المؤثرات التي تلعب دورا كبيرا في هرمونات الجسم صعودا ونزولا، ومن بين هذه المؤثرات: التوتر، ومشاكل النوم.





الأطعمة المفيدة:

القرفة:

الشوكولاتة الداكنة

السالمون:

وهناك العديد من الأطعمة المفيدة لهرموناتك في عمر العشرين، حيث أنه في هذه المرحلة العمرية عليك التركيز على تناول الأطعمة المفيدة.ومن بين هذه الأطعمة ما يلي :تمتاز القرفة بخصائص تُساعد في توازن مستويات الهرمونات في الجسم، كما أنها تحافظ على مستويات الأنسولين في المعدل الطبيعي.يُساعد تناول الشوكولاتة الداكنة في خفض مستويات هرمون الكورتيزول (Cortisol) الذي يتم إفرازه عند الشعور بالتوتر.يُعد السالمون غنيًا بأوميغا 3، الذي يُساعد في تحفيز الحساسية ضد الأنسولين، مقللًا من إنتاج الأنسولين وهرمون آخر يُدعى الأندروجين (Androgen).