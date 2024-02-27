3 أطعمة "رخيصة الثمن" "غنية الفائدة للقلب

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تشكل أمراض القلب والأوعية الدموية، نسبة كبيرة من الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وتشمل مجموعة من الأمراض التي تصيب القلب والدورة الدموية مثل أمراض القلب التاجية وقصور القلب والسكتة الدماغية .





النظام الغذائي وأمراض القلب



نظام البحر الأبيض المتوسط



بازلاء مجمدة



الفول السوداني



زيت بذور اللفت



وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بعضها خارج عن السيطرة تتعلق بالعوامل الوراثية والعمر.ومع ذلك، هناك عادات أخرى تتعلق بنمط الحياة مثل ما نأكله. ويؤثر النظام الغذائي على ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري من النوع الثاني، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وكشفت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية الأولى في مؤسسة القلب البريطانية، كيف يمكن للنظام الغذائي أن يساعد في حماية القلب، مشيرة إلى أن اتباع نظام غذائي كامل يساعد على تحسين صحة القلب.قالت تايلور لموقع "بيزنس إنسايدر": "لا أعتقد أن هناك أي أطعمة خارقة. لا يوجد أي نوع من المكونات السحرية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي والتي من شأنها تصحيح جميع الأخطاء الأخرى الموجودة فيه".وأضافت أن الأبحاث أظهرت أن تناول نظام غذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط، غني بالكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، هو أفضل نظام غذائي لصحة القلب.كما نصحت بالإقلال من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة لأنها تحتوي على الكثير من الملح والدهون المشبعة.وأوصت على وجه التحديد بثلاثة أطعمة مفاجئة يمكن أن تفيد قلبك، وقالت: "إنها رخيصة الثمن، وربما تكون موجودة بالفعل في خزانتك".نصحت أخصائية التغذية بالاحتفاظ بكيس من البازلاء المجمدة في الثلاجة.وقالت: "إنها رخيصة الثمن، ولا يوجد أي هدر، ولا يوجد أي إعداد باستثناء الطهي الواضح"، لأنها مصدر جيد للبروتين النباتي وتحتوي أيضًا على فيتامين سي، الذي يساعد على حماية الخلايا والحفاظ على صحتها.وتحتوي البازلاء أيضًا على نسبة عالية من الألياف، إذ تحتوي الحصة 100 جرام على خمسة جرامات.ووفقا لها، يمكن أن تساعد الألياف في تقليل امتصاص الجسم للكوليسترول، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.يعتبر هذا الطعام مثاليًا إذا كنت تريد بديلاً أكثر صحة للقلب من البسكويت أو قطعة الكيك عند تناول الوجبات الخفيفة - لكن باعتدال.وقالت تايلور: "نسمع الكثير عن المكسرات والبذور، وغالباً ما تكون باهظة الثمن وغريبة للغاية. ومع ذلك، فإن الفول السوداني ميسور التكلفة ومتاح بسهولة لمعظم الناس.وبشكل أكثر تحديدًا، يعد الفول السوداني غير المملح وغير المغطى مصدرًا غنيًا للدهون غير المشبعة، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، ويحتوي على الألياف والبروتين ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وكلها ضرورية في نظام غذائي متوازن.ولعل الأكثر إثارة للدهشة هو زيت بذور اللفت، الذي يباع أحيانًا كزيت نباتي.وحذر بعض خبراء التغذية من تناول زيت بذور اللفت، ولكن لا توجد بيانات موثوقة تدعم ذلك.وقالت تايلور إن زيت بذور اللفت يعد خيارًا جيدًا لصحة القلب، خاصة للأشخاص ذوي الميزانية المحدودة.وأضافت أنه يحتوي بشكل رئيسي على الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على حماية القلب من خلال الحفاظ على مستويات الكولسترول الجيد مع تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم.وقالت إنه آمن للطهي باستخدام زيت بذور اللفت، وهو أرخص من زيت الزيتون.