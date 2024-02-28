3 أطعمة تساعد على العيش لفترة أطول

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يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا رئيسًا في الحالة الصحية للشخص، فمن المعروف أن بعض الأطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة، بينما يزيد البعض الآخر من المخاطر.

وكشفت دراسة عن أن العديد من الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعد على العيش لفترة أطول، فضلاً عن تقليل خطر الوفاة بسبب مرض الزهايمر والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصلت الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينتيفيك ريبورت" إلى وجود صلة بين تناول كميات أكبر من الفلافونول وانخفاض خطر الإصابة بهذه الحالات والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.





فوائد الفلافونول



تناول الفلافونويد وتراجع الوفيات



مركبات الفلافونول



الأطعمة الغنية بالفلافانول



والفلافونول هو نوع من مركبات الفلافونويد، وهي مركبات بوليفينولية نشطة بيولوجيًا توجد في العديد من الأطعمة النباتية.ومن المعروف أن لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما فيها تعزيز تدفق الدم، وخفض الالتهاب، والإجهاد التأكسدي، وضغط الدم.وثبت أن مركبات الفلافونويد تظهر تأثيرات مضادة للورم من خلال استهداف الجزيئات والمسارات الرئيسة.لكن هذه كانت المرة الأولى التي تتم فيها دراسة العلاقة بين تناول الفلافونول وخطر الوفاة بشكل شامل.وكجزء من الدراسة، استخدم فريق من الباحثين قاعدة بيانات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) بالولايات المتحدة، التي تحتوي على معلومات عن 11 ألفًا و679 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا فما فوق.واستكشفوا العلاقة بين تناول الفلافونول (إجمالي الفلافونول، كيمبفيرول، ميريسيتين، إيسورهامنتين، وكيرسيتين)، ومخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، ومخاطر الوفيات المرتبطة بأسباب محددة (مرض الزهايمر، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والسكري).وكان المشاركون الذين تناولوا أعلى كمية من الفلافونول كانوا من الشباب البيض، وكان لديهم تاريخ من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفرط بروتينات الدم الشحمية وقصور القلب الاحتقاني وأمراض القلب التاجية والذبحة الصدرية والأزمات القلبية والسكتة الدماغية.وأظهرت النتائج، أن زيادة إجمالي تناول الفلافونويد أدى إلى تراجع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بالإضافة إلى مرض الزهايمر والسرطان والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وفي حين ارتبط ارتفاع العمر بزيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، فقد رصدت النتائج انخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بين الإناث، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وكتب الباحثون: "من خلال التحديث الشامل لسجلات NHANES، خلصت هذه الدراسة إلى أن تناول الفلافونول الغذائي يرتبط بشكل كبير بمخاطر الوفاة المرتبطة بمرض الزهايمر والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام".وأشاروا إلى أن الدراسة تظهر أن الفلافونول، "مناسب لإدارة التنبيه الصحي والمخاطر لمرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرضى السرطان".وتابعوا: "النتائج التي توصلنا إليها لها أهمية عملية للصحة العامة، لأنه يمكن استكمال الفلافونول عن طريق إجراء تعديلات غذائية يومية وعادات الأكل بشكل أفضل".وتتوفر مركبات الفلافونول الأولية مثل كيرسيتين، وكيمبفيرول، وميريستين، وإيسورهامنتين في الشاي والبصل والتوت.وقالت الدكتورة سوشاما تشافالكار تعليقًا على نتائج الدراسة لمجلة "نيوز ميديكال": "يعد الشاي الأخضر والأسود مصدرًا ممتازًا للفلافونول".وعندما يتعلق الأمر بالبصل، أوصت بالصنف الأحمر، "الذي يحتوي على نسبة أعلى من الفلافونول مقارنة بالأصناف الأخرى".وأضافت: "مثل التوت الأزرق، والتوت الأسود، المعروفين بمحتواهما العالي من مضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونول".ووفقا للدكتور تشافالكار، تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالفلافانول ما يلي:الكرنبالتفاحالطماطمالبروكليالخَسّالعنب.