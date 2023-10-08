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صحيفة تواصل الالكترونية

3 أشياء افعلها إذا تعرضت للدغ "بق الفراش"

بق الفراش
بق الفراش
أ أ
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في ظل حالة الهلع الناجمة عن انتشار "بق الفراش" في الأماكن العامة والخاصة بباريس، والمخاوف من انتقاله إلى خارج فرنسا، وجه أحد الخبراء نصيحة حول علاج اللدغات المسببة للحكة.اضافة اعلان
وعلى الرغم من قلة الأدلة على أن بق الفراش ينقل الأمراض إلى البشر، إلا أن لدغات الآفات يمكن أن تأتي بآثار جانبية "سلبية".
وقال الصيدلي نافين خوسلا: "يمكن أن يكون هذا أي شيء من حكة طفيفة أو تهيج إلى رد فعل تحسسي، وبالتالي فإن معرفة ما يجب فعله عندما تتعرض للدغ أمر بالغ الأهمية، خاصة مع تزايد انتشار الحشرة في المناطق العامة وكذلك في المنزل". 

3 نصائح

وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "إذا وجدت نفسك قد لدغتك بق الفراش، أنصحك بالقيام بما يلي: 
-في حالة اللدغ، ضع كمادة باردة لتقليل الالتهاب، وتأكد أيضًا من تطهير المنطقة بالماء المالح أو مناديل مطهرة لتقليل خطر العدوى. 
-يجب عليك أيضًا أن تبذل قصارى جهدك حتى لا تخدش أو تكسر جلد اللدغة، حيث يمكن أن يساعد استخدام كريم اللدغة ومضادات الهيستامين.
-يجب استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من رد فعل أكثر شدة، فقد يكون الأمر حساسية أو عدوى أو أي شيء آخر تمامًا.

كيفية تقليل خطر جلب بق الفراش من وسائل النقل العام إلى المنزل؟

مع تزايد خطر بق الفراش في وسائل النقل العام، أوصى الصيدلي بإبقاء الملابس التي يرتديها الشخص في الخارج منفصلة عن الملابس الجديدة.
وأضاف: “تأكد من غسلها بماء ساخن قبل المخاطرة بغزو منزلك. إن تخزينها في كيس بلاستيكي يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتجنب انتشارها المحتمل عند انتظار غسل الملابس".

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