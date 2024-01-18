3 أسباب لشعور المرأة بالبرد أكثر من الرجل

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أظهرت الأبحاث، أن النساء يملن إلى الشعور بالبرودة أكثر من الرجال، الأمر الذي يفسره الخبراء بالاختلافات البينية في تكوين الجسم بين الرجل والمرأة. اضافة اعلان

وفقًا للدكتور مايك تيبتون، أستاذ علم وظائف الأعضاء البشرية والتطبيقية في جامعة بورتسموث، فإن السبب يرجع إلى الاختلافات في تكوين الجسم وتدفق الدم.





تدفق الدم



دهون الجسم



التطور



متى يجب أن تقلق؟



زيادة الحساسية للألم



قال البروفيسور تيبتون، لموقع (Patient.info)، إن الأبحاث وجدت اختلافات في تدفق الدم بين الرجال والنساء.وأوضح أنه من خلال وضع الرجال والنساء في بيئة دافئة ثم باردة، وجد أن "النساء لديهن استجابة الأوعية الدموية أكثر حساسية للبرد، مما يعني أنهن يوقفن تدفق الدم بشكل أسرع وأكثر إحكامًا ولفترة أطول من الرجال".وبين أن "السبب في ذلك هو أن أجسام النساء لديها استجابة أكثر حساسية للبرد. ويساهم هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي أيضًا في جعل الأوعية الدموية أكثر حساسية للبرد".وهذا يعني أن النساء أكثر عرضة للشعور بعدم الراحة في درجات الحرارة المنخفضة، وعادة ما تكون أيديهن وأقدامهن أكثر برودة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وتابع البروفيسور تيبتون: "يتم الحفاظ على درجة حرارة اليد والقدم عن طريق تدفق الدم، لذلك إذا توقف تدفق الدم - كما هو الحال عند النساء - فإن درجة حرارة الجلد تنخفض".وأضاف أنه إذا كانت أطرافك باردة، فيمكنك أن تشعر بالبرد في كل مكان حتى لو كان باقي جسمك في درجة حرارة أعلى.في المتوسط، تميل النساء إلى زيادة نسبة الدهون في الجسم بنسبة 10 في المئة مقارنة بالرجال.يمكن للدهون حماية أعضائك الحيوية من البرد. لكن الدهون تعزل الجلد أيضًا عن حرارة الجسم. لذا لا تشعر النساء بالدفء بسبب هذه الطبقة الدهنية الإضافية – والتي يمكن أن تجعل بشرة المرأة أكثر برودة.أوضح الدكتور تيبتون: "أن النساء لديهن المزيد من الدهون في الجسم، والتي لا تحتوي على الكثير من إمدادات الدم، فإنها تعزل الجلد، لذلك تميل درجات حرارة بشرتهن إلى الانخفاض".قد يكون هناك أيضًا تفسير تطوري لسبب كون النساء أكثر عرضة للبرد، وفقًا للدكتورة سارة جارفيس، للطبيبة العامة والمستشارة السريرية لموقع Patient.info.وقالت: "لقد تطور البشر في المناطق الاستوائية، وكان الموت بسبب الحرارة الزائدة أكثر خطورة بكثير من الاستسلام لانخفاض حرارة الجسم. في تلك الأيام، كان الرجال يخرجون للصيد والتجمع، بينما تبقى النساء في المنزل لرعاية الأطفال".وعلى هذا النحو، يحتاج الرجال إلى طرق لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، مثل التعرق.وهناك بالطبع استثناءات لقاعدة أن الرجال أقل عرضة للبرد من النساء.على سبيل المثال، قد تمر المرأة التي تمر بمرحلة انقطاع الطمث بتدفق ساخن حتى في البيئات الباردة.وإذا كان هناك تطابق بين الرجال والنساء في الوزن والطول وكمية الدهون المخزنة تحت الجلد، فإن "الكثير من الاختلافات في القدرة على تنظيم درجة حرارة الجسم تختفي"، بحسب البروفيسور تيبتون.بغض النظر عن الاختلافات التطورية والجسدية، هناك بعض الحالات التي قد يشير فيها عدم تحمل البرد - والحرارة - إلى سبب أساسي.أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم القدرة على تحمل البرد هو قصور الغدة الدرقية، حيث لاتنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات.ويجب رؤية الطبيب في حال ظهور تلك الأعراض:أن تكون حساسًا للبردزيادة الوزنالاكتئابالتعبجفاف الجلد والشعرآلام العضلاتيمكن أن يكون فقر الدم أيضًا هو سبب عدم تحمل البرد- وهذا ناتج عن نقص الحديد، وقد تشعر بالتعب ونقص الطاقة وضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب الجلد.قد يكون الألم العضلي الليفي سببًا آخر للشعور بالبرد، وهي حالة طويلة الأمد تسبب الألم في جميع أنحاء الجسم. وتشمل الأعراض ما يلي:تصلب العضلاتصعوبة في النوم أو البقاء نائمًامشاكل في التركيز أو تذكر الأشياءالصداعمتلازمة القولون العصبي التي تسبب آلام في المعدة والانتفاخمشاعر الإحباط والقلق أو انخفاض الحالة المزاجيةأخيرًا، قد يكون سبب برودة أطرافك هو ظاهرة رينود، حيث يتوقف الدم عن التدفق بشكل صحيح إلى أصابع اليدين والقدمين.ولا يسبب عادة مشاكل خطيرة ويمكنك علاج الأعراض عن طريق الحفاظ على الدفء وتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.ويمكن معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بمتلازمة رينود إذا تغير لون أصابع يديك وقدميك عندما تشعر بالبرد أو القلق أو التوتر، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا. ويصاحب ذلك أحيانًا شعور بالتنميل وألم دبابيس وإبر.