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3 أسباب لانتفاخ البطن.. وهذا ما عليك فعله

دهون البطن
انتفاخ البطن مرتبط بالعديد من الأطعمة
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على الرغم من أن الانتفاخ شائع جدًا، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإحساس غير المريح في البطن.
وقالت ممارس التغذية، ليز كوبر، إن هناك ثلاثة عوامل يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ هي النظام الغذائي، وقلة النشاط، ومستويات التوتر.اضافة اعلان

الانتفاخ وعدم تحمل بعض الأطعمة

وربطت بين الانتفاخ وعدم تحمل بعض الأطعمة (مثل منتجات الألبان والقمح والخميرة والبيض) وأطعمة معينة مثل الفول والبقول أو الخضراوات كسبب للانتفاخ.
علاوة على أن تناول الطعام أثناء التنقل، وبسرعة كبيرة، وفي وقت متأخر من الليل، يؤدي إلى سوء الهضم والامتصاص، مما يؤدي بالتالي إلى إنتاج الغاز والانتفاخ، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

التوتر والقلق

وأعراض الانتفاخ قد تكون أسوأ خلال أوقات التوتر والقلق، وفقًا لخبيرة التغذية. 
وعزت ذلك إلى أن تدفق الدم يتم تحويله بعيدا عن الجهاز الهضمي خلال أوقات التوتر، مما يقلل من إنتاج الإنزيم الهضمي وحركة الأمعاء، ويؤدي إلى المزيد من الطعام غير المهضوم في الأمعاء وبطء العبور إلى الأمعاء الغليظة. 
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يزيد الالتهاب ويصبح مصدرًا غذائيًا لبكتيريا الأمعاء الأقل فائدة، والتي قد تولد المزيد من الغازات.

كيفية الحد من الانتفاخ

وللحد من الانتفاخ، يجب دعم الجهاز الهضمي حتى يتمكن من العمل بفعالية، كما نصحت خبيرة التغذية.
وقالت: "ينتج جهازنا الهضمي إنزيمات هضمية لتكسير العناصر الغذائية الكبيرة في نظامنا الغذائي (البروتينات والكربوهيدرات والدهون) وزيادة امتصاصها في النهاية. وتستخدم الأمعاء السليمة عمليات ميكانيكية وكيميائية لتحطيم هذه العناصر الغذائية إلى أجزاء أصغر قابلة للهضم.
وأضافت: "لذا، من المهم أخذ الوقت الكافي للاستعداد لتناول الطعام. ابدأ بتحضير طعامك من الصفر باستخدام أطعمة كاملة، حيث ستحفز المناظر والروائح إنزيماتك الهضمية حتى قبل أن تتذوقها". 
وتابعت نصائحها: "اختر الأطعمة التي يسهل تذوقها. اهضم، وعندما تكون جاهزًا لتناول الطعام، تأكد من أنك تشعر بالاسترخاء وأوقفت كل ما يشتت انتباهك، خذ وقتًا لتناول الطعام ببطء، فكلما تناولنا طعامًا أبطأ وكلما مضغنا طعامنا أكثر، كلما كنا قادرين على ذلك بشكل أفضل. لهضمها".

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