23 علامة لا تتجاهلها.. أغرب أعراض نقص فيتامين د بالجسم

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فيتامين د من أهم الفيتامينات الضرورية في الجسم، فهو يساعد في تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات والمواد المغذية اللازمة للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. اضافة اعلان

ويحصل عليه الجسم عن طريق أشعة الشمس المباشرة. لكن خلال أشهر الشتاء، بخاصة قد لا يحصل الناس على ما يكفي.

وقال الدكتور إريك بيرج عبر قناته في موقع "يوتيوب" : "فيتامين د مهم للغاية وأعتقد أن معظم الناس يعرفون أنه مرتبط بفقدان العظام، وآلام العظام، وانخفاض جهاز المناعة، والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، والالتهابات، والربو، وخاصة عند الأطفال". وكذلك قلة النوم.

وتابع: "ولكن هناك 23 عرضًا إضافيًا ربما لم تكن لديك أي فكرة عنها مرتبطة بنقص فيتامين د".





أعراض نقص فيتامين د



1. الكوابيس



2. متلازمة تململ الساق





3. حب الشباب



4. الاضطراب ثنائي القطب



5. اضطراب نبضات القلب



6. اضطرابات التنفس



7. اضطرابات الجلد



8. مشاكل الجيوب الأنفية وخاصة عند الأطفال



9. حساسية الأنف



10. التنفس السريع



11. التهاب اللوزتين



12. مشاكل النمو الهيكلية



13. كوفيد طويل الأمد



14. البلوغ المبكر



15. الأورام الليفية الرحمية



16. عدم انتظام الدورة الشهرية



17. طول أو انخفاض الدورة الشهرية د



18. سلس البول



19. الدوار



20. ساركوبينيا



21. قصر النظر



22. الجلوكوما



23. ضعف الانتصاب



وفيما يلي الأعراض، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس":قال الدكتور بيرج، عادة ما ترتبط الكوابيس بنقص فيتامين ب1، لكن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي أيضًا إلى رؤية الكوابيس.قال الدكتور بيرج إن هذا أيضًا يحدث عادة ما يكون نقصًا في فيتامين ب 1 لأن الشخص يستهلك الكثير من الكربوهيدرات، ولكنه قد يكون أيضًا نقصًا في فيتامين د.وأضاف: "من المثير للاهتمام أنني كنت أعاني من متلازمة تململ الساق، وربما بسبب كل السكر الذي كنت أتناوله لم يكن هناك نقص في فيتامين ب1 فحسب، بل فيتامين د أيضًا".أوضح الدكتور بيرج أن الغدة الدهنية المسؤولة عن حب الشباب، خاصة إذا كانت ملتهبة أو تسبب نوعًا من الانسداد بحيث لا يتمكن الزيت من الخروج منها، يمكن أن تنجم بسهولة أيضًا عن نقص فيتامين د.قال الدكتور بيرج إن هناك عددًا لا بأس به من الدراسات المتعلقة حول مصاتين بالاضطراب ثنائي القطب، ويعانون دائمًا من نقص فيتامين د. وأضاف: “نحن نعلم مدى أهمية فيتامين د في اضطرابات المزاج، وخاصة الاكتئاب، واضطرابات المزاج الأخرى بما في ذلك ثنائي القطب.قال الدكتور بيرج إن هذا بسبب الارتباط المباشر بنقص فيتامين د وما يمكن أن يفعله على القلب.وأضاف: "يمكن أن يؤثر ذلك بالتأكيد على وتيرة القلب، لذا يمكنك أن تبدأ بنبض متقطع ثم خفقان، وربما الأسوأ من ذلك، الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، وحتى الرجفان الأذيني".قال الدكتور بيرج، إن الكثير من الالتهابات الرئوية والتهابات الرئة مرتبطة بنقص فيتامين د بسبب ضعف الجهاز المناعي مما يجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.لكنه حذر من أن الصفير هو بالتأكيد أحد أعراض نقص فيتامين د. وأي شيء يتعلق بالتنفس، بما فيه انقطاع التنفس أثناء النوم.قال الدكتور بيرج إن الاضطرابات الجلدية هي مشكلة كبيرة أخرى، وخاصة الصدفية والأكزيما.وأوضح: “الصدفية هي مشكلة مناعية ذاتية وأي مشكلة مناعية ذاتية عادة ما تكون مرتبطة بجهاز المناعة ونقص فيتامين د المرتبط بذلك.وأشار إلى أن أفضل علاج لأي مشكلة في المناعة الذاتية هو تناول كميات أكبر من فيتامين د3 - على الأقل 5 آلاف وحدة دولية.نصح الدكتور بيرج بإعطاء الأطفال المرضى المزيد من فيتامين د أو تعريضهم للشمس.قال الدكتور بيرج إن حساسية الأنف لدى البالغين والأطفال ترتبط بنقص فيتامين د.قال الدكتور بيرج، إذا كان طفلك يعاني من التنفس السريع، فقد يكون بسبب نقص فيتامين د.وتابع: "إذا كانت الأم ترضع رضاعة طبيعية، فلا يكون هناك عادة الكثير من فيتامين د في حليب الثدي إلا إذا كانت الأم تتعرض لمزيد من أشعة الشمس أو تتناول فيتامين د أو تستهلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د.نصح الدكتور بيرج بأعطاء بالأطفال الذين يعانون من التهاب اللوزتين المتكرر، بإعطائهم المزيد من فيتامين د.وبين أن هناك أنواعًا معينة من فيتامين د تأتي في سائل يمكنك استخدامه، ومن السهل إعطاؤه لرضيع أو طفل صغير، فقط ضعه في سوائلهم.قال الدكتور بيرج إن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بالأطفال وهي مشاكل النمو الهيكلي،وربط بين نقص فيتامين د والأقدام المسطحة، أو تقوس الساقين، أو الجنف، والظهر الأحدب، وتشوهات الأسنان. أو وجود مشكطلة في الفك أو الأسنان.قال الدكتور بيرج، إن المعاناة الطويلة من كوفيد – 19 يمكن أن يكون إما نقصًا في فيتامين "ب1" أو نقص فيتامين "د".قال الدكتور بيرج، إن البلوغ المبكر يرتبط بنقص فيتامين د.قال الدكتور بيرج، إن إحدى الدراسات أظهرت توقف الأورام الليفية توقفت عندما استهلك المشاركون 50 ألف وحدة دولية من فيتامين د3.قال الدكتور بيرج إن المرأة أكثر عرضة بنسبة 13.3 مرة لدورة الحيض غير المنتظمة عندما تعاني من نقص فيتامين د.قال الدكتور بيرج إن هناك احتمالا أكبر بـ 7.8 مرات أن تستمر هذه الدورة لفترة أطول إذا كان هناك نقص في فيتامين د.قال الدكتور بيرج إن الشخص يكون أكثر عرضة للإصابة بسلس البول ثلاث مرات إذا كان يعاني من نقص فيتامين د.وأضاف: "كانت هناك دراسة أجريت على نساء سود كبيرات السن تتعلق بهذا الأمر، ولاحظوا أيضًا أن المجموعة التي تناولت 2000 وحدة دولية من فيتامين د 3 لم تشهد أي تحسن في هذه المشكلة البولية، لذلك عليك أن تأخذ المزيد، على الأقل 10000 وحدة دولية".قال الدكتور بيرج إن الدوار يرتبط أيضًا بانخفاض فيتامين د، لأن "نوعًا معيناً من الدوار هو عبارة عن بلورات الكالسيوم التي تتراكم داخل الأذن وهذا يتداخل مع الشعرات الصغيرة المرتبطة بالتوازن، وتناول ما يكفي من فيتامين د يمكن أن يساعد في منع ذلك".عليك أيضًا تناول فيتامين ك 2 أيضًا. في أي وقت تتناول فيه فيتامين د3، تناول أيضًا في نفس الوقت فيتامين ك2، بنسبة 10000 وحدة دولية من فيتامين د3 إلى 100 ميكروجرام من فيتامين ك2.مشكلة فقدان العضلات تحدث مع تقدم العمر. وقال الدكتور بيرج: "عندما يتقدم شخص ما، يكون أكثر عرضة للإصابة بساركوبينيا سبع مرات إذا كان لديه نقص في فيتامين د 3".قال الدكتور بيرج إن هذا يحدث عادة عندما يتعرض الشخص لوقت طويل أمام الشاشات، حيث ينظر إلى الكمبيوتر ولا يحصل على ما يكفي من أشعة الشمس.لكنه أضاف: "هناك بالتأكيد علاقة بين هذه الحالة وانخفاض فيتامين د".تحدث عندما يتراكم الضغط في العين. وقال الدكتور بيرج، إن هناك علاقة بين الإصابة بالجلوكوما ونقص فيتامين د3.يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب بمقدار 1.3 مرة إذا كان يعاني من نقص في فيتامين د3، وفقًا للدكتور بيرج.وأضاف: "بالطبع هناك العديد من العوامل الأخرى ولكني أتحدث فقط عن الارتباط بفيتامين د وكل هذه الحالات الأخرى".