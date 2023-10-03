الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

21 حالة في اليوم.. عرض مئات الأخطاء الطبية على الجهات الشرعية

خطأ طبي
الاخطاء الطبية
أ أ
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كشف تقرير وزارة الصحة عن عدد قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية والشرعية للعام الماضي، حيث بلغ 18.658 قضية، بواقع 21 خطأ يومياً.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي قضايا الأخطاء الطبية المرحلة 10.960 قضية بـ 59%، مقابل 7698 قضايا أخطاء طبية جديدة بـ41%.


إجمالي القرارات الصادرة 3246

وبلغ إجمالي القرارات الصادرة 3246 قرارا صادرا، والقضايا المرحلة للعام التالي 15.402 قضية، وبلغ عدد الهيئات الشرعية 27 هيئة صحية شرعية.
واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية، حيث بلغ إجمالي القضايا 5445 قضية بـ 29%.


3401 قضية في المنطقة الشرقية

وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 3401 قضية بـ18%، وجدة ثالثا، بإجمالي 2471 قضية بـ13%، وعسير رابعا، بإجمالي 2033 قضية بـ11%، والأحساء خامسا، بإجمالي 965 قضية بـ5%.
وتصدرت الرياض أيضا قضايا الأخطاء الطبية الجديدة، حيث بلغ إجمالي القضايا الجديدة 2567 قضية جديدة بـ33%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 1153 قضية جديدة بـ15%.
وجاءت جدة ثالثا، بإجمالي 764 قضية جديدة بـ10%، وعسير رابعا، بإجمالي 690 قضية جديدة بـ9%، والقصيم خامسا، بإجمالي 517 قضية جديدة بـ7%.


قضايا الأخطاء الطبية المرحلة

جاءت الرياض في الصدارة، حيث بلغ إجمالي القضايا 2878 قضية مرحلة بـ26%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 2248 قضية مرحلة بـ21%، وجدة ثالثا، بإجمالي 1707 قضايا مرحلة بـ16%.
وجاءت عسير رابعا، بإجمالي 1343 قضية مرحلة بـ12%، والقصيم خامسا، بإجمالي 945 قضية مرحلة بـ9%.

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