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صحيفة تواصل الالكترونية

18عملية زراعة أعضاء تنقذ حياة 17 مواطنًا من مرضى القصور العضوي

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عمليات زراعة الأعضاء
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نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء ثمانية متوفين دماغياً لصالح مرضى القصور العضوي النهائي وذلك في مستشفى الملك خالد الجامعي، ومستشفى الدكتور محمد الفقيه ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ومستشفى المانع بالهفوف ومستشفى الملك فهد بجدة بالإضافة إلى مستشفى كليفلاند في أبوظبي.اضافة اعلان

 

مرض القصور القلبي النهائي


 وأُنقذت حياة أربعة مواطنين أحدهم يبلغ من العمر 16 عامًا واثنان منهم يبلغان من العمر 17 عامًا والرابع منهم 39 عامًا، عانوا من مرض القصور القلبي النهائي وذلك بإجراء أربع عمليات زراعة قلب لهم ، وأُنقذت حياة مواطن يبلغ من العمر 43 عاماً عانى من مرض القصور الرئوي بإجراء عملية زراعة رئة له، وأُنقذت حياة ثلاثة مواطنين آخرين أحدهما يبلغ من العمر 48 عاماً.
 بينما بلغ عمر الثاني 64 عامًا، عانيا من القصور الكبدي النهائي بإجراء عمليتي زراعة كبد لهما، وأُجريت عمليتا زراعة كبد وكلى لمواطنة أخرى تبلغ من العمر 66 عاماً أنهت معاناتها مع مرضى القصور الكبدي والكلوي النهائي، وتم إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بإجراء عملية زراعة أمعاء له.

إنهاء معاناة سبعة مواطنين آخرين

 وأُنهيت معاناة سبعة مواطنين آخرين مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء سبع عمليات زراعة كلى لهم بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن آخر يبلغ من العمر 33 عامًا.

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