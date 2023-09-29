17 فائدة لتناول البيض في أي وقت

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يعتمد حجم المغذيات في صفار البيض على حجم البيضة، ونوعها، وكيف تم معالجتها، وتعتمد القيم الغذائية لصفار البيض بشكل كبير على كيفية إعداده. اضافة اعلان

ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن مقدار واحد من صفار البيض النئ وزن 17 جرام يحتوي على: 55 سعر حراري. 2.7 جرام من البروتين. 4.5 جرام من الدهون. 184 مللي جرام من الكوليسترول.





حزمة كبيرة من الفيتامينات





17 فائدة صحية للبيض





المركبات المحفزة المناعية



إضافة إلى 0.61 جرام من الكربوهيدرات. 0.10 جرام من السكر. 0 جرام من الألياف. 22 مللي جرام من الكالسيوم. 0.46 مللي جرام من الحديد. 1 مللي جرام من المغنيسيوم. 19 مللي جرام من البوتاسيوم. 8 مللي جرام من الصوديوم. 0.39 مللي جرام من الزنك.ويمكن أن يكون البيض إضافة رائعة للنظام الغذائي الصحي على مدار مراحل العمر المختلفة، وفي جميع أنحاء العالم، وتتضمن فوائد صفار البيض الصحية ما يلي:1ـ زيادة وظائف المناعة2ـ يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات.3ـ مكافحة السرطان.4ـ زيادة صحة العين، وتقليل خطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.5ـ تحسين كثافة العظام ومرونتها.6ـ الحفاظ على إنتاج وتكوين الدم السليم.7ـ الحفاظ على الأيض الصحي المنتظم.8ـ تحسين التمثيل الغذائي للدهون والبروتينات.9ـ تحسين النمو والإصلاح الخلوي.10ـ تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.11ـ الحفاظ على ضغط الدم الصحي.12ـ زيادة صحة الجلد والشعر.13ـ تحسين صحة الأمعاء والمثانة.14ـ زيادة الامتصاص الغذائي أثناء عملية الهضم.15ـ إنتاج وصحة النواقل العصبية.16ـ الحد من خطر انسداد الأمعاء وحصى الكلى.17ـ تحسين نمو وصحة المخ. الحد من التهاب الجسم الكلي.وبدأ الباحثون في الآونة الأخيرة في استكشاف إمكانيات العديد من المركبات المحفزة المناعية الموجودة في صفار البيض، والتي تُدعى الجلوبولينات المناعية.