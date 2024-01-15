13 عرضًا على الجلد يكشف عن الإصابة بالسكري.. إليك التفاصيل

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يؤثر مرض السكري على أجزاء كثيرة من الجسم، من بينها الجلد، إذ تعد تغيرات الجلد واحدة من أكثر علامات المرض شيوعًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة. اضافة اعلان





تأثير مرض السكري على الجلد



1. الشواك الأسود



2. بثور السكري



3. الورم الحبيبي الحلقي



4. تصلب الجلد



5. بقع الساق



6. النخر الدهني



7. الورم الأصفر



8. الالتهابات الجلدية البكتيرية



9. الالتهابات الجلدية الفطرية



10. الزانثلازما



11. تقرحات القدم السكرية



12. البهاق



13. علامات الجلد



وعندما يؤثر مرض السكري على الجلد، فإن ذلك غالبًا ما يكون علامة على أن مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا بمرور الوقت، مما يعني أن التغيرات الجلدية يمكن أن تظهر حتى قبل تشخيص الإصابة بالمرض.وقال الدكتور جيمس أودونوفان، طبيب هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إن هناك 13 علامة جلدية مرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأبرز العلامات التي يجب الانتباه إليها، وتتمثل في الآتي:وهي بقع داكنة في أماكن مثل الرقبة أو تحت الإبط، وغالبًا ما تجعل الجلد "مخمليًا" ويمكن أن يسبب الحكة وله رائحة.يمكن أن تحدث على ظهر أصابع اليدين واليدين وأصابع القدمين والقدمين، وأحيانًا على الساقين أو الساعدين.ووفقًا للجمعية الأمريكية للسكري، فإن القروح تبدو مثل بثور حمالة الصدر وغالبًا ما تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي السكري.هي آفات دائرية الشكل. ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي وجود بقع دائرية صغيرة من نتوءات وردية أو أرجوانية أو بلون الجلد على الجلد.هذا هو المصطلح الطبي للبشرة السميكة. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الحالة تبدأ بجلد مشدود وسميك وشمعي على العشاء، ويمكن أن تتسبب في تصلب مفاصل الأصابع وصعوبة تحريكها.تعرف هذه الحالة باسم اعتلال الجلد السكري. وتقول "كليفلاند كلينك"، إن البقع التي تتطور هي بقع وردية أو حمراء أو بنية، مستديرة أو بيضاوية، متعرجة قليلاً في الجلد أو متقشرة، وتظهر على جلد الساقين أو الذراعين في نفس الوقت.هذه الآفات تظهر بشكل شائع على السيقان. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إنها تتميز بظهور بقع لامعة أو بنية حمراء أو صفراء على الجلد.تبدو هذه النتوءات وكأنها نتوءات في جميع أنحاء الجلد، وغالبًا ما تكون ناجمة عن ارتفاع نسبة الدهون في الدم.يمكن أن يشمل أشياء مثل التهاب النسيج الخلوي، وهو عدوى جلدية بكتيرية شائعة تسبب احمرارًا وتورمًا وألمًا في المنطقة المصابة من الجلدمرض القلاع هو عدوى الخميرة التي تميل إلى التأثير على المناطق الدافئة والرطبة من الجسم مثل المهبل والقضيب والفم ومناطق معينة من الجلد.وهو أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري لأن ارتفاع مستويات السكر يؤدي إلى ظروف أفضل لنمو الخميرة، كما يقول موقع Diabetes.co.uk.هي رواسب الكولسترول الصفراء المرتفعة التي تظهر غالبًا حول العينين.وقال الدكتور أودونوفان إنها غالبًا ما يكون لها مظهر "مثقوب".يحدث نتيجة فقدان الصباغ من مناطق الجلد، مما يسبب بقع بيضاء. وقال الدكتور أودونوفان إن السبب في ذلك هو نقص الميلانين.تظهر على شكل نموات صغيرة وناعمة بلون الجلد.