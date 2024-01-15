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11 نصيحة تساعدك على تجنب الإفراط في الطعام

تجنب الإفراط في تناول الطعام
وسائل تجنب الإفراط في الطعام
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يعد تناول الكثير من الطعام في جلسة واحدة على مدار اليوم من العادات الشائعة التي قد يصعب التخلص منها ومن أثارها الضارة بالصحة.اضافة اعلان

زيادة الوزن والإصابة بالأمراض المزمنة

ويؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام مع مرور الوقت إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري أو أمراض القلب.

الإفراط في الطعام

ويقدم موقع Health line، عددا من النصائح التي تساعدك في تجنب الإفراط في الطعام وهي:-
1ـ تخلص من عوامل التشتيت المحتملة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، فالتركيز على وجبتك أثناء تناول الطعام يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام.
2ـ لا تحظر جميع الأطعمة المفضلة.
3ـ تناول الأطعمة الصحية منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف، للمساعدة في تعزيز الشعور بالشبع.
4ـ تقليل التوتر.
5ـ تناول وجبات منتظمة.
6ـ استبدل المشروبات السكرية بالماء.

تخلص من العادات القديمة والأطعمة غير الصحية

7ـ تخلص من العادات القديمة مثلا: تناول الطعام على مائدة العشاء بدلا من تناول الطعام أمام التلفاز.
8ـ حدد الأطعمة غير الصحية التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.
9ـ اعرف سبب إفراطك في الطعام، فالاكتئاب والقلق والتفكير أسباب شائعة.
10ـ تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.
11ـ تجنب تناول الطعام بسرعة كبيرة، فقد يسبب الإفراط في تناول الطعام في زيادة الوزن.

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