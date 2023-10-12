10 نصائح لإنقاص 10 كجم من وزن الجسم في شهر واحد

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تقدر منظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من 167 مليون شخص من بالغين وأطفال، ستتراجع صحتهم بسبب زيادة الوزن أو السمنة، بحلول عام 2025. اضافة اعلان

ويعاني أكثر من مليار شخص، في جميع أنحاء العالم، من السمنة، بواقع 650 مليون بالغ و340 مليون مراهق و39 مليون طفل، وفقًا لـ "العربية".





10 طرق فعالة لإنقاص الوزن



1. تقليل تام للسكريات



2. تجنب الدقيق المعالج



3. الفواكه الجافة



4. الخضراوات والفواكه



5. مصادر بروتين متنوعة



6. عصائر طبيعية



7. البذور والحبوب



8. خيارات خارج المنزل



9. السابعة مساء



10. التمارين الرياضية



وبحسب ما نشره موقع India.com، فإن هناك 10 طرق فعالة، يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة وسريعة لإنقاص الوزن والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة في غضون شهر واحد، كما يلي:إن التخفيض التام لكميات السكر بجميع أشكاله، حتى الجاجري، أو ما يعرف بـ"دبس السكر" يساعد على تحقيق نتائج سريعة.يساعد تقليل تناول الأطعمة، التي تحتوي على دقيق معالج، على تحسين الصحة وخفض السعرات الحرارية.تناول الفواكه الجافة المنقوعة على معدة فارغة، باعتدال مثل 2-3 قطع من اللوز مع 2 قطعة من التين.يمكن أيضًا زيادة الاعتماد على السلطات، سواء كانت فواكه أو خضراوات، في النظام الغذائي.تناول كميات كبيرة من البروتين، بما يشمل البيض والبقول والفاصوليا، يدعم العضلات والنشاط البدني والشعور بالشبع.يُنصح أيضًا بإضافة بعض المشروبات الطازجة المصنوعة بالمنزل للنظام الغذاء لتناولها قبل وجبة الفطور مثل عصير التفاح والبرتقال.يُفضل تناول حبوب وبذور مثل الحبوب الكاملة وبذور دوار الشمس واليقطين في وجبة الفطور.إذا كان الشخص يتناول الطعام خارج المنزل، يمكنه اختيار الأطعمة غير المحمصة أو المخبوزة في المقبلات، ويمكن أن يستبدلها بمنتجات صحية مثل الجبن القريش أو فول الصويا.يوصي الخبراء بالتوقف عن تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً كل يوم. وإذا شعر الشخص بالجوع يمكنه تناول الشاي الأخضر أو عدد قليل من المكسرات أو البذور المنقوعة.للحصول على نتائج فورية، يمكن تضمين أي نوع من التمارين الرياضية في النظام الغذائي. ولو مجرد القيام بممارسة المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.