10 نصائح تساعدك على ضبط جودة نومك

أ أ

قدم خبراء العديد من النصائح للأشخاص الراغبين في ضبط معدل نومهم والحصول على قسط كاف من الراحة.

10 نصائح

اضافة اعلان

وبحسب الخبراء، فإن النصائح العشرة التالية تسهم كثيرا في الحفاظ على جودة النوم إذا تم تطبيقها واتباعها بالشكل الأمثل:

ومن بين هذه النصائح ما يلي:



1- تعرض للشمس في الصباح

يساعد ذلك في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم



2- النوم ضرورة وليس رفاهية

النوم الكافي يساعد في إنجاز أعمالك



3- السرير للنوم فقط

عندما لا يأتيك النوم قم من السرير وتمشى ثم ارجع



4- ابن روتين للنوم

تثبيت ساعة نوم وساعة استيقاظ



5- لا تنظر للساعة عند الاستيقاظ

إذا استيقظت في منتصف الليل لا تطالع في الساعة



6- اترك الجوال قبل النوم بساعة

الضوء الأزرق بالشاشات يفسد الساعة البيولوجية



7- امنع الكافيين 8 ساعات

تشمل: ( قهوة - شاي - شكولاتة.

مشروبات الطاقة)





8- اشرب الماء الكافي



شرب الماء طوال اليوم يقلل الصداع ويضبط مزاحك



9- احترم دورات النوم

أجسامنا تمر بمرحلة نوم خفيف تم أعمق تم عميق جداً وبرجع لوم خفيف فأخف



10 اهتم ببيئة نومك

يشمل ذلك المرتبة الجيدة. والوسادة وإضاءة الغرفة وغرفة باردة بين 16: 20 درجة