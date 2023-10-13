الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

10 نصائح تساعدك على ضبط جودة نومك

النوم-السهر
النوم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قدم خبراء العديد من النصائح للأشخاص الراغبين في ضبط معدل نومهم والحصول على قسط كاف من الراحة.

 

10 نصائح

اضافة اعلان

 

وبحسب الخبراء، فإن النصائح العشرة التالية تسهم كثيرا في الحفاظ على جودة النوم إذا تم تطبيقها واتباعها بالشكل الأمثل:

 

ومن بين هذه النصائح ما يلي:

1- تعرض للشمس في الصباح
يساعد ذلك في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم

2-  النوم ضرورة وليس رفاهية
النوم الكافي يساعد في إنجاز أعمالك

3- السرير للنوم فقط
عندما لا يأتيك النوم قم من السرير وتمشى ثم ارجع

4- ابن روتين للنوم
تثبيت ساعة نوم وساعة استيقاظ

5- لا تنظر للساعة عند الاستيقاظ
إذا استيقظت في منتصف الليل لا تطالع في الساعة

6- اترك الجوال قبل النوم بساعة
الضوء الأزرق بالشاشات يفسد الساعة البيولوجية

7- امنع الكافيين 8 ساعات
تشمل: ( قهوة - شاي - شكولاتة.
مشروبات الطاقة)


8- اشرب الماء الكافي

شرب الماء طوال اليوم يقلل الصداع ويضبط مزاحك

9- احترم دورات النوم
أجسامنا تمر بمرحلة نوم خفيف تم أعمق تم عميق جداً وبرجع لوم خفيف فأخف

10 اهتم ببيئة نومك
يشمل ذلك المرتبة الجيدة. والوسادة وإضاءة الغرفة وغرفة باردة بين 16: 20 درجة


اقرأ أيضا

صحة الكلى
1:04 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

6 نصائح مهمة للوقاية من أمراض الكلى

فيروس نيباه
11:15 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مرض قاتل يصيب 34% من سكان دولة خليجية

الكبد الدهني 1
9:11 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

استشاري أورام يوضح أنواع سرطان الكبد وطرق العلاج (فيديو)

الشاي بالحليب
4:43 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل شرب الشاي بالحليب خطر على الصحة؟.. العلماء يجيبون

اقرأ أيضا

18عملية زراعة أعضاء تنقذ حياة 17 مواطنًا من مرضى القصور العضوي

فائدة مذهلة للقهوة.. تساعد على إنقاص الوزن

3 أعراض لارتفاع ضعط الدم تظهر في الأذن فقط

"حُب عينيك في العمل" مبادرة للتوعية بأمراض العيون والاهتمام بصحتها

10 نصائح لإنقاص 10 كجم من وزن الجسم في شهر واحد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

السكتة القلبية 3:57 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

احذر منها.. 4 أعراض أولية تنذر بالسكتة القلبية قبل حدوثها بيوم

الضوء والنوم 2:34 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

دراسة توضح العلاقة بين زيادة الضوء ليلاً والحالة النفسية

الوزن الزائد 4:26 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أعاني من السمنة وأتمتع بصحة جيدة.. ماذا قال الأطباء؟

شخير الأطفال 3:57 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

شخير الأطفال.. الأسباب.. الخطورة.. العلاج

اقرأ أيضا

البروستاتا
9:22 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الأسئلة التي تتنبأ بخطر سرطان البروستاتا.. و7 علامات لا تتجاهلها أبدًا

دماء المعمرين
8:12 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أسرار دماء المعمرين تكشف أسباب طول العمر الاستثنائي

التدخين
2:24 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين نهائيا في 6 شهور

الطعام
2:14 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل العمل ليلاً يؤثر على الشهية تجاه الطعام.. دراسة توضح؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تعليم القصيم
2:48 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

بعد تعليق الدراسة في 6 مدارس بالمذنب.. صحة القصيم تطمئن الجميع

أخبار السعودية
4:29 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. إطلاق مخطط مطار أبها ومئات الوظائف بـ نيوم للخريجين

WhatsApp Image 2023-10-13 at 12.22.02 AM
12:26 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

محامي عن واقعة الخرج: مرتكب الجريمة يستحق العقوبة مدركا كان أم غير مدرك

مواقيت الصلاة
12:19 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الجمعة 28 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
10:54 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

شرطة الرياض تباشر واقعة تهديد امرأة وبناتها بالحبس في المنزل من قبل زوجها

2023-10-12_21-20-36
9:24 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

مختص : 40 ألف ريال أقل راتب شهري لمن يريد السكن في الرياض