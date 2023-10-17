الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

10 نصائح تساعدك على الوقاية من بق الفراش

بق الفراش رويترز
بق الفراش
أ أ
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يعد بق الفراش مثيرًا للإزعاج بشكل خاص، وينتشر في أماكن مثل غرف النوم، التي قد تتوافر فيها الظروف الملائمة للاختباء فيها، مما يجعل من الصعب السيطرة عليه ومكافحته مثل الحشرات الأخرى. اضافة اعلان
وزادت حالة الهلع بخصوصه مع انتشاره في الأماكن الخاصة والعامة بفرنسا، وسط مخاوف من إمكانية انتقاله إلى دول أخرى.
وقدمت وكالة حماية البيئة الأمريكية، عشر نصائح للوقاية من بق الفراش أو السيطرة عليه، على النحو التالي:

1. تأكد من وجود بق الفراش بالفعل، وليس البراغيث أو القراد أو الحشرات الأخرى.

يمكن ذلك من خلال المقارنة بالصور المنتشرة على الإنترنت، مما يتيح التعرف على بق الفراش.
 2. لا داعي للذعر!
قد يكون من الصعب القضاء على بق الفراش، لكنه ليس مستحيلاً، لذا يُنصح بعدم التخلص من كافة الأغراض، لأن أغلبها يمكن علاجها وإنقاذها، فضلاً عن ان التخلص منها يعد أمرًا مكلفًا. وقد يؤدي ذلك إلى انتشار بق الفراش إلى منازل الآخرين. 
 

3. لا تستخدم مبيدات الحشرات

جرب أشياء أخرى أولاً. قد تقلل تقنيات الإدارة المتكاملة للآفات من عدد بق الفراش وتحد من ملامستك للمبيدات الحشرية. إذا كانت هناك حاجة للمبيدات الحشرية، فاتبع دائمًا توجيهات الملصق أو قم بالاستعانة بمتخصص. 

4. التخلص من الفوضى

يوفر المنزل المزدحم أماكن أكثر لاختباء بق الفراش ويجعل تحديد موقعه ومعالجته أكثر صعوبة. إذا كان بق الفراش موجودًا في مرتبتك، فإن استخدام أغطية خاصة لبق الفراش (تغليف) على مرتبتك يجعل من الصعب عليه الوصول إليك أثناء نومك. 

5. غسل وتجفيف ملاءات السرير والبطانيات والمفارش وأي ملابس تلامس الأرض بانتظام وتجفيفها بالحرارة

هذا يقلل من عدد بق الفراش، الذي يمكن أن يختبئ وبيضه في سلال الغسيل. وتذكري أن تقومي بتنظيفها عند قيامك بغسل الملابس.

6. طريقة التجميد

في حين أن التجميد يمكن أن يقتل بق الفراش، إلا أن درجات الحرارة يجب أن تظل منخفضة جدًا لفترة طويلة. 
وقد لا تكون المجمدات المنزلية باردة بدرجة كافية لقتل بق الفراش؛ استخدم دائمًا مقياس الحرارة للتحقق بدقة من درجة الحرارة. قد يؤدي وضع الأشياء بالخارج في درجات حرارة متجمدة إلى قتل بق الفراش، لكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نجاح هذه الطريقة.

7. اقتل بق الفراش بالحرارة لكن كن حذرًا للغاية

تعد المعدات الخاصة ودرجات الحرارة المرتفعة جدًا ضرورية للمعالجة الحرارية الناجحة. قد تعمل الأكياس البلاستيكية السوداء في الشمس على قتل بق الفراش الموجود في الأمتعة أو الأشياء الصغيرة، إذا أصبحت محتوياتها ساخنة بدرجة كافية. 
يموت بق الفراش عندما تصل درجة حرارة جسمه إلى 45 درجة مئوية. لقتل بق الفراش بالحرارة، يجب أن تكون الغرفة أكثر سخونة لضمان وصول الحرارة المستمرة إلى الحشرات بغض النظر عن مكان اختبائها.

8. لا تنقل بق الفراش إلى الآخرين

إذا قمت برمي مرتبة أو أثاث يحتوي على بق الفراش، يجب عليك تقطيعه أو تدميره بطريقة ما حتى لا يستفيد منه أي شخص آخر ويصاب ببق الفراش.

9. التنظيف بالمكنسة الكهربائية

يمكن أن يؤدي التنظيف الشامل بالمكنسة الكهربائية إلى التخلص من بعض بق الفراش. 
قومي بتنظيف السجاد والأرضيات والأثاث المنجد وإطارات السرير وتحت الأسرة وحول أرجل السرير وجميع الشقوق الموجودة في جميع أنحاء الغرفة بعناية. 
قومي بتغيير الكيس بعد كل استخدام حتى لا يتمكن بق الفراش من الهروب. ضعي الكيس المستخدم في كيس بلاستيكي محكم الغلق وفي صندوق قمامة خارجي.

10. استعن بمتخصص إذا لزم الأمر


الاستعانة بأخصائي مكافحة حشرات يمكن أن يزيد من فرصتك في النجاح في التخلص من بق الفراش، لكن تأكد من أن الشركة التي تستعين بخدماتها تتمتع بسمعة طيبة. 

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