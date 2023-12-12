10 علامات مبكرة للإصابة بالأنفلونزا.. كم من الوقت يستغرق ظهور المرض؟

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يشهد هذا الوقت من العام، تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الذي ينتقل عن طريق العدوى.

وينتشر الفيروس عن طريق الجراثيم التي يطلقها السعال والعطس، والتي يمكن أن تعيش على الأيدي أو الأسطح المصابة التي يلمسها الأشخاص المصابون لمدة تصل إلى 24 ساعة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

ما أعراض الأنفلونزا؟

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الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا



كيف يمكنك حماية نفسك من الأنفلونزا؟



متى يجب أن تقلق بشأن أعراض الأنفلونزا؟



وبمجرد الإصابة بالعدوى، تبدأ الأعراض في الظهور على الشخص الذي التقط الفيروس بسرعة كبيرة.وقال الدكتور مارسيل كيرلين، خبير الأمراض المعدية وأستاذ الطب المساعد بكلية الطب بجامعة أوريجون للصحة والعلوم، لموقع "هافينجتون بوست"، إن الأشخاص يصابون بالمرض بشكل عام بعد يومين ونصف من تعرضهم لفيروس الأنفلونزا.وفي الوقت نفسه، قالت الدكتورة هيلاري بابكوك، كبير مسؤولي الجودة في مؤسسة "بي جي سي للرعاية الصحية" بالولايات المتحدة، إن الأعراض يمكن أن تصيبك في اليوم التالي لإصابتك بالعدوى.وأوضحت: "إحدى السمات المميزة للأنفلونزا مقارنة بنزلات البرد هي أنها غالبًا ما تكون لها بداية مفاجئة للغاية".وأشارت إلى أن أعراض الأنفلونزا يمكن أن تظهر دفعة واحدة، فقد تكون على ما يرام في الصباح، لكنك تشعر بتدهور شديد في وقت مبكر من بعد الظهر.ولفتت الدكتورة بابكوك إلى أن الأعراض التي تظهر بهذه السرعة من المرجح أن تكون ناجمة عن الأنفلونزا أكثر من الفيروسات الأخرى مثل فيروسات الأنف أو الجراثيم المسببة للبرد.إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فمن المحتمل أن تعاني من الأعراض التالية بشكل مفاجئ:ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلىألم في الجسدالشعور بالتعب أو الإرهاقسعال جافالتهاب في الحلقالصداعصعوبة النومفقدان الشهيةالإسهال أو آلام البطنالشعور بالمرضأما بالنسبة للطفل الصغير، فقد يعاني أيضًا من آلام في الأذن ويبدو أقل نشاطًا، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وإذا كانت تجد صعوبة في التمييز بين نزلة البرد أو الأنفلونزا، فهناك عدة طرق لمعرفة الفرق بخلاف سرعة ظهور الأعراض.وتؤثبر نزلة البرد عادةً على الأنف والحلق فقط، إلا أنه يمكن الشعور بالأنفلونزا أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، مما يسبب الغثيان وفقدان الشهية والإسهال، بالإضافة إلى الأوجاع والآلام.أما الأنفلونزا، فتؤدي إلى معاناة المريض من الضعف الشديد بحيث لايستطيع الاستمرار في نشاطه اليومي المعتاد، بينما قد يتمكن من مواصلة معظم أنشطته المعتادة أثناء الإصابة بنزلة برد.ماذا يجب أن تفعل إذا أصبت بالأنفلونزا؟بما أن الأنفلونزا معدية للغاية، فقد أوصى الدكتور كيرلين "بالابتعاد عن الجميع" لتجنب انتشارها.وأفضل ما يمكنك فعله إذا أصبت بالأنفلونزا هو الحصول على الراحة والنوم لمساعدة الجسم على التعافي بشكل أسرع، فضلاً عن شرب الكثير من الماء، والتأكد من عدم التعرض للجفاف.الطريقة الأولى لقياس ذلك هي مراقبة لون البول - إذا كان أصفر فاتحًا أو صافيًا، فهذا يعني أنه طبيعي.أما البول ذو اللون الداكن ذو الرائحة القوية فيعد علامة منبهة على أن الشخص يعاني من الجفاف ويحتاج إلى تناول المزيد من السوائل.وينصح بتدفئة تالجسم والحصول على الراحة، ويمكنك تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لخفض درجة الحرارة وتخفيف أي أوجاع وآلام قد تشعر بها.وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا من تناول أدوية الأنفلونزا التي تحتوي على الباراسيتامول، حيث قد تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.يعد الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية أحد أفضل الطرق للدفاع عن نفسك من الأنفلونزا، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض خطير بسبب الفيروس.وهناك إجراءات صغيرة أخرى يمكنك اتخاذها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا ونشرها، وتشمل:غسل يديك كثيرًا بالماء الدافئ والصابونتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال والعطس - أو العطس في ثنية مرفقك، وليس يدكونصحت الدكتورة بابكوك بارتداء كمامة وسط المجموعات الكبيرة من الأشخاص.وقدم البروفيسور ريتشارد تيدر، عالم الفيروسات الرائد، نصيحة مماثلة بعد أن كشفت أرقام جديدة أن السعال الديكي شهد زيادة بنسبة 250 في المئة في الحالات مقارنة بالعام الماضي.عدم تحسن الأعراض بعد أسبوعالقلق بشأن الأعراض التي تظهر على طفلكعمرك 65 عامًا وأكثرحاملتعاني من مرض السكري أو حالة تؤثر على القلب أو الرئتين أو الكلى أو الدماغ أو الأعصابضعف في جهاز المناعة.