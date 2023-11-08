10 أنواع فقط.. ماذا تعرف عن النظام الغذائي الأسود؟

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غالباً ما تسرق الفواكه والخضراوات الملونة الأضواء، عند الحديث عن الأنظمة الصحية الأفضل لإنقاص الوزن.



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أطعمة تستمد قوتها من لونها



1. الفاصوليا السوداء



2. الأرز الأسود



3. التوت الأسود



4. العدس الأسود



5. السمسم الأسود



6. الكينوا السوداء



7. الثوم الأسود



8. الفطر الأسود



9. فول الصويا الأسود



10. الشاي الأسود



إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة التي تستمد قوتها الغذائية من لونها الغامق الداكن، بحسب صحيفة ""Times of India.تحتوي قائمة ما يعرف بالنظام الغذائي الأسود على بعض الأطعمة التي يمكن وصفها بـ"الأطعمة الخارقة"، نظرًا لفوائدها الصحية المتعددة:تساعد الفاصوليا السوداء الغنية بالألياف والبروتين على الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتوفير دفعة مستدامة من الطاقة.يعد الأرز الأسود مصدرًا غذائيًا قويًا، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يعزز صحة القلب ويقوي جهاز المناعة.يحتوي التوت الأسود على نسب عالية من الفيتامينات C وK، وهو مضاد للأكسدة يدعم صحة الدماغ ومعروف بخصائصه المضادة للالتهابات.يعتبر العدس الأسود، الغني بالبروتين والحديد والألياف، إضافة قيمة لنظام غذائي متوازن، ويساعد في عملية الهضم ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية.يمد السمسم الأسود الجسم بالكالسيوم والحديد والدهون الصحية، مما يدعم صحة العظام ويوفر توهجًا طبيعيًا للبشرة.تحتوي الكينوا السوداء على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية، وهي مصدر بروتين كامل وضروري لإصلاح العضلات وقوة الجسم بشكل عام.إن الثوم الأسود، بنكهته الفريدة، غني بمضادات الأكسدة والمركبات، التي يمكن أن يكون لها خصائص محتملة مضادة للسرطان، مما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي.تحتوي بعض أصناف الفطر ذات اللون الأسود على السكريات وبيتا غلوكان، مما يدعم جهاز المناعة ويقدم فوائد مضادة للالتهابات.يتميز فول الصويا الأسود بأنه منخفض الدهون وغني بالبروتين والألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإدارة الوزن وصحة القلب والحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.يعد الشاي الأسود مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة، ويدعم صحة القلب، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويوفر خيار مناسب كمشروب مريح يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة.