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10 أطعمة لمنع أو عكس السكري من النوع 2.. تعرف عليها

السكري
السكري من النوع الثاني يمكن السيطرة عليه
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يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، أمرًا بالغ الأهمية للسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، ويمكن أن يساعد أيضًا في منع الإصابة أو عكسها.اضافة اعلان
وفقًا للجمعية الخيرية لمرض السكري بالمملكة المتحدة، فإن مريض السكري ليس بحاجة إلى التوقف عن تناول أي طعام عند التعايش معه، لكن "المفتاح هو التخطيط للوجبات الخفيفة المفضلة، بحيث تتناسب مع النظام الغذائي الصحي العام، ومراقبة أحجام الوجبات".
وقالت كارين بول، رئيسة قسم النظم الغذائية الصحية والمستدامة في "تيسكو"، "إن التعايش مع السمنة هو أهم عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ناصحة باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

وطرحت بول، إجراء تعديلات غذائية، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" على النحو التالي: 

الشوفان 

تنصح خبيرة التغذية بتناول الشوفان الممزوج بالفواكه أو المكسرات أو البذور أو زبدة الفول السوداني، للحصول على المزيد من الألياف في النظام الغذائي مع تقليل السكر.

الموز

لتناول وجبة الإفطار أثناء الحركة، أو وجبة خفيفة في الصباح، ينصح بتناول الموز مع بعض المكسرات للحصول على البروتين والألياف.

الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض 


وفي الغذاء، تنصح بول باستبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة رائعة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها.
ويمكن أن تساعد الألياف في الوقاية من السمنة - وهي عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني - وتساعد في السيطرة على المرض. 

الفاكهة 


أضف قطعة من الفاكهة الكاملة إلى وجبة االغداء، وتخلص من قطعة الشوكولاتة.

العدس

إذا استبدلت اللحم بالعدس، فإن هذا أفضل لمحيط الخصر، مما يزيد من الألياف.

لحم بالحمص 


تعتمد معظم أنواع الكاري على اللحوم، لكن خبيرة التغذية تنصح باستخدام البقول مثل الحمص بدلاً من ذلك لتعزيز الألياف.

وأضافت: "لدي كيس من الخضروات المجمدة المختلطة في الثلاجة، لذا يمكنني فقط أن أضع حفنة منها، مما يقلل من أي هدر من الخضروات الطازجة. يمكنك أيضًا استبدال الأرز الأبيض بالحبوب الكاملة".

الزبادي

تقول بول إنه يمكن استبدال البسكويت بالزبادي غير المحلى (مثل اليوناني) مع الفواكه.
وتضيف: "هناك علاقة قوية بين تناول المنتجات المخمرة (مثل الزبادي) وإدارة خطر الإصابة بالسكري".

الفشار أو المكسرات 

بدلاً من رقائق البطاطس، اختر الفشار أو المكسرات المملحة قليلاً،  لكن عليك الانتباه لحجم وجبتك.
تقول خبيرة التغذية: "يمكنك الحصول على ألياف إضافية ودهون مشبعة أقل مع الفشار".

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