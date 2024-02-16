10 أسباب تجعلك تعاني من صعوبة في النوم

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كشفت الطبيبة وأخصائية النوم، نورين نجورو عن عشرة أنشطة قبل النوم يقوم بها الكثير منا بطريقة خاطئة، الأمر الذي يؤثر على جودة النوم ويزيد من صعوبته.



وفيما يلي الأنشطة العشرة وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن":



القراءة قبل النوم



معجون الأسنان



النوم على الجانب الأيمن



الضوضاء في غرفة النوم



الإفراط في ممارسة العلاقة قبل النوم



شرب الشاي قبل النوم



ارتداء جهاز تتبع النوم



تشغيل الأجهزة أثناء النوم



الاستماع إلى قصص النوم



إطفاء الأنوار



يقول الناس إن القراءة ليلاً سوف تؤدي إلى الشعور بالراحة أثناء النوم، لكن الأبحاث تظهر أنه إذا قرأت قصة تستنزفك عاطفيًا، فقد يؤثر ذلك على نومك.وفقًا للدكتورة نجورو، فإن "الأمر نفسه ينطبق على أنواع البرامج التي تشاهدها أيضًا. أي شيء يرفع معدل ضربات القلب وهرمونات التوتر - حتى المناقشة العاطفية - يمكن أن يجعل النوم صعبًا".من المحتمل أنك لم تفكر أبدًا في معجون الأسنان الذي تستخدمه قبل النوم، لكن المنتجات القوية التي تحتوي على النعناع تحفز الدماغ ويمكن أن تبقيك مستيقظًا أثناء الليل.تقول الدكتورة نجورو: "نحن نعلم أن التذوق القوي يمكن أن يبقينا مستيقظين، على سبيل المثال، الكاري الحار الذي يبقى على لسانك. النعناع يعزز اليقظة، ومضغ العلكة يمكن أن يجعل عقلك يربطه بالبقاء مستيقظًا، وليس بالاسترخاء".إذا شعرت في بعض فترات الصباح بالتعب، فمن المحتمل أنك تنام على جانبك الأيمن.في استطلاع حديث للرأي، قال 32 في المئة من الذين ينامون على الجانب الأيمن إنهم استيقظوا منهكين، مقارنة بـ 27 في المئة ممن ينامون على الجانب الأيسر.وتفسر الدكتورة نجورو، الأمر قائلة: "إن معدتك تقع على جانبك الأيسر، لذا إذا كنت تنام على الجانب الأيمن، فإنك تزيد من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي".وفقًا للدكتورة نجورو: "حتى أصغر حركة يمكن أن تسحبنا من النوم، وخاصة الذين ينامون بشكل خفيف".ونصحت: "إذا كان منزلك صامتًا بشكل مخيف، فقم بتشغيل صوت مستمر مثل الضوضاء البيضاء أو هطول الأمطار. سوف يخفي صوت تنظيف مرحاض جارك".الإفراط في ممارسة العلاقة الزوجية قبل النوم يزيد من درجة حرارة الجسم بحيث لا يمكنه الراحة.تنصح خبيرة النوم بخفض درجة حرارة الجسم والحفاظ على غرفة النوم باردة قبل النوم، وتحذر من التمارين القوية قبل النوم.يعتقد الكثير من الناس أن أي كمية من الكافيين ستبقي الشخص مستيقظًا طوال الليل.لكن دراسة أجريت عام 2020 وجدت أن محبي الشاي في أيرلندا الشمالية استمتعوا بـ 7.9 كوبًا يوميًا وناموا لمدة 6.76 ساعة تقريبًا في الليلة.أما سكان الجنوب الغربي فقد شربوا 4.2 كوبًا لكنهم ناموا لمدة 6.55 ساعة فقط.شرب الشاي لن يمنعك من النوم لأنه يحتوي على خصائص تقلل من التوتر. لكن ينبغي شربه قبل ساعات قليلة من النوم لتقليل آثار الكافيين عند محاولة النوم.وقالت الدكتور نجورو إن الشاي الأخضر يساعد أكثر على النوم الجيد أثناء الليل، لأنه "يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكافيين، ويرتبط بنوم أكثر راحة أثناء الليل، ويحتوي على الثيانين، الذي ثبت أنه يقلل من الهرمونات المرتبطة بالتوتر".الساعات الذكية التي تحلل حالة النوم يمكن أن تجعل الشخص مهووسًا بجودة النوم وقد تؤدي إلى الأرق.وقالت خبيرة النوم: "هناك خط رفيع بين ضمان النظافة الجيدة للنوم والهوس بهذا الأمر. إن استخدام جهاز التتبع يمكن أن يخلق ارتباطًا سلبيًا بضعف النوم وقد يسبب الأرق".حتى أصغر ضوء أو وميض، وحتى شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة - يمكن أن يحفز الدماغ ويسبب استيقاظًا غير مرغوب فيه طوال الليل.وأشارت الدكتورة نجورو إلى أنه "حتى في النوم العميق، يمكن لعقلك أن يلتقط الأضواء الصغيرة ويعطل الراحة". لذا، نصحت: "أبقِ التكنولوجيا خارج غرفة النوم وارجع إلى الساعة التناظرية التي لن تومض طوال الليل".يقول الكثير من البالغين إن حكايات ما قبل النوم تساعدهم على الانقطاع عن النوم، لكنها لا تناسب الجميع.قد تشعر بالقلق من أنك ستظل مستيقظًا عندما تنتهي القصة وتدرب عقلك على محاربة التعب.توضح الدكتورة نجورو: "يمكن لقصص النوم أن تدرب عقلك على توقع الترفيه، ويمكن أن تفقد هذا الارتباط بين ما هو نوم وما هو نشاط ما".ونصحت: "العبها في أي مكان آخر بالمنزل، ثم اذهب إلى السرير عندما تشعر بالنعاس."الشعور بالخوف بعد إطفاء الأنوار أمر شائع حيث يعاني كثير من الناس من الخوف في الظلام.توضح الدكتورة نجورو: "القلق بشأن إطفاء الأضواء يثير دورة من التوتر في دماغك، مما يجعلك خائفًا وغير قادر على إغلاق عينيك. من الصعب النوم حتى في الإضاءة المنخفضة جدًا".وأشارت إلى أن العلاج بالتعرض – البدء ببعض الضوء ثم تقليله ببطء – يمكن أن يساعد على التخلص من مشاعر الخوف من النوم في الظلام.