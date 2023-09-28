٣ نصائح مهمة لمواجهة الجفاف وفقدان السوائل أثناء العمرة

أ أ

نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف يتضمن العديد من النصائح والوصايا لتفادي الجفاف وفقدان السوائل أثناء موسم العمرة.

اضافة اعلان



نصائح مهمة:



حجز تذاكر قطار الحرمين السريع



#الحج_والعمرة:

3 وصايا مهمة لتفادي الجفاف وفقدان السوائل أثناء العمرة 3 وصايا مهمة لتفادي الجفاف وفقدان السوائل أثناء العمرة pic.twitter.com/WX1RirvnLo September 28, 2023

وتحت عنوان "الجفاف وفقدان السوائل .. كيف نتفاداه في العمرة؟"، أضافت الوزارة أن هناك عدة نصائح هي كالتالي:١- أحرص على شرب السوائل بكمية كافية٢- تناول الخضروات والفواكه.٣- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.في وقت سابق، دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الالتزام بإرشاداتها الخاصة باستخدام قطار الحرمين السريع؛ وذلك من أجل الحصول على رحلة ميسرة.ونبهت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس" على الالتزام بالإرشادات الآتية:-الحضور قبل وقت الرحلة.-إبراز التذكرة قبل الصعود.-المحافظة على النظافة.-اتباع توجيهات الطاقم.-الجلوس في المقعد المحدد بالتذكرة.قطار الحرمين السريع، يُوصلك بسهولةٍ ويسر إلى الحرمين الشريفين.يمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الخاص لقطار الحرمين او التطبيق ودخول الموقع الرسمي للحرمين، ومن ثم دخول قسم حجز جديد من الصفحة الرئيسية، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحجز:أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع “من هنا“.https://sar.hhr.sa/ar/homeومن ثم الدخول إلى قسم “حجز جديد” من الصفحة الرئيسية.يجب تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعودة.تحديد مكان المغادرة.تحديد مكان الوصول.وتحديد تاريخ السفر.تحديد عدد المسافرين.تحديد الفئات العمرية.الضغط على كلمة بحث.كتابة رمز التحقق.استعراض الرحلات المتاحة .اختيار المكان المراد حجزه وتسجيل كافة التفاصيل.اختيار الدرجة سواء كانت الاعمال او الاقتصادية.الضغط على استمرار.الإقرار بصحة المعلومات.النقر على إرسال.استعراض العربات والمقاعد المتاحة للحجز.اختيار المقعد من بين المقاعد غير المحجوزة.إدخال بيانات المسافر.الموافقة على الشروط والأحكام.تحديد التفضيلات المخصصة للمسافرين.الدفع عبر أحد الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني.تأكيد الحجز.





