يوم النوم العالمي.. 6 أطعمة تجنبها تمامًا قبل الذهاب إلى الفراش

أ أ

في اليوم العالمي للنوم، الذي يصادف الجمعة 15 مارس، كشفت اختصاصية التغذية كيري بيسون، عن الأطعمة التي يجب تجنبها لتفادي الأرق والحصول على نوم جيد.

وأوصت بيسون بتجنب الأطعمة الست التالية قبل النوم:





الطعام الحار



الأطعمة الدسمة



الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة



الكافيين



الوجبات السريعة



الأطعمة المالحة



يشمل الأطعمة التي تحتوي على الخردل والفلفل الحار، لأن ذلك يمكن أن يسبب "زيادة في درجة حرارة الجسم وحرقة المعدة والارتجاع في الليل، مما يزعج نومك"، كما تحذر بيسون.حذرت اختصاصية التغذية من أن "الأطعمة الغنية بالدهون مثل الجبن الصلب واللحوم الدهنية يمكن أن تسبب أيضًا حرقة المعدة وعسر الهضم. الدهون صعبة الهضم أيضًا، لذا إذا تناولتها بالقرب من وقت النوم، فسيعمل جسمك بجد لهضمها بدلاً من السماح لك بالاسترخاء والنوم".وفقًا لـ بيسون: "لقد ارتبط تناول كميات كبيرة من السكر بسوء نوعية النوم ومدته. يتم استقلاب السكر والكربوهيدرات المكررة بسرعة كبيرة ويطلق الكثير من السكر في مجرى الدم دفعة واحدة. وهذا يمكن أن يمنحنا "اندفاع السكر" - وهو عكس ما تحتاجه تمامًا عندما تريد النوم".وأوضحت أنه "عادةً ما يستغرق الأمر حوالي 1.5 إلى ساعتين لاستقلاب الكربوهيدرات وعودة مستويات الأنسولين والجلوكوز في الدم إلى وضعها الطبيعي بعد تناول الطعام، لذا تجنب تناول الأطعمة السكرية لمدة ساعتين على الأقل قبل الذهاب إلى السرير".لا يوجد شيء أفضل من تناول فنجان من القهوة للمساعدة في إيقاظنا في الصباح. لكن تناول القهوة قبل ذلك "من المرجح أن يبقينا مستيقظين".لكن يبدو أن الأمر لا يقتصر على القهوة التي تحتوي على الكافيين، إذ أن "الشاي – حتى الشاي الأخضر أو الأبيض – يحتوي على مادة الكافيين، ومن الأفضل التحقق من مكونات خلطات شاي الأعشاب المفضلة لديك للتأكد من أنها لا تحتوي على هذه المكونات. وينطبق الشيء نفسه على العديد من المشروبات الغازية والشوكولاتة"، بحسب اختصاصية التغذية.وأضافت: "لطالما كانت الشوكولاتة الساخنة مشروبًا تقليديًا قبل النوم، فقد يكون للمغنيسيوم الموجود في الشوكولاتة والتريبتوفان الموجود في الحليب تأثير مهدئ، لكن المحتوى العالي من السكر والكافيين قد يكون له تأثير معاكس بالنسبة لبعض الأشخاص، لذلك ربما تكون أفضل حالًا شرب شاي البابونج المهدئ".تؤثر الوجبات السريعة على النوم، "بالإضافة إلى محتواها العالي من الملح أو السكر أو الدهون، تحتوي الوجبات السريعة غالبًا على الكثير من الألوان الاصطناعية والمواد المضافة الأخرى التي ترتبط باضطرابات النوم"، وفق ما نقلت الصحيفة عن اختصاصية التغذية.يمكن أن تؤثر زيادة الصوديوم على نوعية النوم، نظرًا لأنه "يمكن أن يسبب احتباس الماء مما يشجع على التبول الليلي. إذا كنت تستيقظ في كثير من الأحيان على المثانة في الليل، ففكر فيما إذا كنت تتناول الكثير من الملح - استهدف أقل من 5-6 جرام يوميًا"، بحسب نصيحتها.ووفقًا لها، "الصوديوم (الموجود في الملح) يستنزف أيضًا مخزون المغنيسيوم لدينا - يساعد المغنيسيوم عقلك وعضلاتك على الاسترخاء، بالإضافة إلى أنه يساعد في الحفاظ على توازن مستويات هرمونات النوم مثل الميلاتونين".