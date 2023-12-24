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يهدد كثيرًا من الرجال.. أهم أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا

البروستاتا
البروستاتا
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كشف طبيب روسي عن عوامل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا الذي يصيب بعض الرجال مع تقدم السن خصوصًا.
وقال الدكتور ميخائيل سترانادكو أخصائي الأورام والجهاز البولي حديث لوكالة РИАМО الروسية للأنباء، إن ازدياد الأنسجة الدهنية في الجسم، يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، ما قد يؤدي لاحقا إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.اضافة اعلان

مخاطر ازدياد الأنسجة الدهنية في الجسم

وأضاف: "يؤدي ازدياد الأنسجة الدهنية في الجسم، إلى ضعف الدورة الدموية. ونتيجة لذلك، تعاني الخلايا من جوع الأكسجين، ما يؤدي إلى موت بعضها، وتحرر جزيئات مسببة للالتهابات تعرف باسم الكيموكينات "Chemokine"، التي تعزز الالتهاب على المستويين الموضعي والجهازي، ما يساهم في تطور سرطان البروستاتا نتيجة لتعطيل آليات التحكم المناعي".
وأشار إلى أن "البروستاتا- هي عضو عضلي غدي. وقد ثبت أن السرطان يتطور من الخلايا الظهارية المعتمدة على الأندروجين في البروستاتا، الذي بدوره، يؤدي في حالة السمنة، إلى انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، ما يؤدي إلى زيادة تركيزه". 
وتابع: "ويساعد هذا على تنشيط تركيب وإنتاج عوامل النمو الشبيهة بالأنسولين، التي لها دور كبير في تطور الأورام الخبيثة. أي أن السمنة والالتهابات وسرطان البروستاتا ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

الحفاظ على الوزن واتباع نمط حياة صحي

ووفقًا له، فإن الحفاظ على الوزن واتباع نمط حياة صحي يبعب دورًا مهمًا في منع تطور سرطان البروستاتا.
وحذر من "أن الوزن الزائد هو السبب الأكبر للاضطرابات الأيضية في الجسم، وقد زاد انتشاره بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة". 
وأرجع الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن إلى: 
التلوث البيئي
النظام الغذائي غير الصحي 
قلة النشاط البدني. 
وقال إن "النشاط البدني المنتظم واتباع نظام غذائي متوازن واستشارة الطبيب يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة والالتهابات وسرطان البروستاتا".

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