ينذر بأمراض خطيرة.. ماذا يعني الإسهال بعد وجبة السحور؟

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وجبة السحور مهمة في تناولها للحصول على يوم هاديء ومريح في نهار رمضان، لكن يتعرض البعض للإسهال عقب تناولها، ما يعني هناك أمور يجب الاحتراز منها.



مخاطر الإسهال بعد السحور:

موقع medicalnewstoday أوضح أن الإسهال بعد السحور ينذر بخطر الإصابة بأمراض خطيرة.1-تهيج القولون العصبي:القولون العصبي اضطراب يمكن أن يسبب الانتفاخ والتشنج وإما الإمساك أو الإسهال، وهو اضطراب الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا، وعادة يعاني منها الأشخاص بعد تناول الطعام.2- تلقي مضادات حيوية:تناول المضادات الحيوية بعد السحور مباشرة، يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة والإسهال الحاد، وعادة ما تتلاشى الأعراض بمجرد التوقف عن تلقي المضادات الحيوية.3- تسمم غذائي"قد يتناول بعض الأشخاص أطعمة أو مشروبات ملوثة، ما ينتج عنها الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات أو كائنات حية أخرى، التي يمكنها أن تسبب التلوث وتؤدي إلى التسمم الغذائي، وتعد الفيروسات والبكتيريا الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.4- الإصابة بالعدوى:يمكن أن يسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، المعروف أيضًا باسم "أنفلونزا المعدة"، الإصابة بالإسهال والقيء، وغالبًا تظهر بعد تناول الطعام مباشرة.