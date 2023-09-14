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ينتشر بين البالغين.. الجلوس 10 ساعات يوميًا يزيد خطر الإصابة بالخرف

الخرف
مخاطر الإصابة بالخرف
أ أ
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أشارت دراسة إلى أن قضاء 10 ساعات يوميًا في الجلوس أمام التلفاز أو عدم الحركة النشطة، حتى بشكل متقطع، يزيد من خطر الإصابة بالخرف.اضافة اعلان
واكتشف الباحثون، أن احتمال الإصابة بهذه الحالة يزداد بشكل كبير بين البالغين، الذين يقضون معظم يومهم في سلوكيات خاملة.


الجلوس المستمر والمتقطع

وقال الباحثون، إنه لا يهم ما إذا كان الوقت الذي يقضيه الشخص في الجلوس، يمتد لفترة طويلة أو بشكل متقطع طوال اليوم، حيث إن لكليهما تأثير مماثل على خطر الإصابة بالخرف.
وحلل فريق من جامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة أريزونا بيانات أكثر من 50 ألف بالغ بريطاني، من البنك الحيوي"UK Bioban"، تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق.


مراقبة مستويات النشاط

وارتدى المشاركون أجهزة في المعصم لمدة 24 ساعة يوميًا على مدار الأسبوع، حيث تراقب هذه الأجهزة مستويات النشاط، ويمكنها التمييز بين الجلوس والنوم.
وفي حين أن مشاهدة التلفاز أو القيادة هي سلوكيات "خاملة شائعة"، فقد تشمل السلوكيات الأخرى ممارسة ألعاب الفيديو أو استخدام الكمبيوتر أو الجلوس أثناء التنقل بالسيارة، أو الجلوس على مكتب في العمل.


استخدام الذكاء الاصطناعي

وتمت متابعة المشاركين لمدة 6 سنوات تقريبًا، وباستخدام نوع من الذكاء الاصطناعي المعروف باسم خوارزميات التعلم الآلي، صنف الباحثون أنواعًا مختلفة من الحركة، بما في ذلك بين النوم والجلوس.
وخلال فترة الدراسة تم تشخيص إصابة 414 شخصًا بالخرف، وكشف التحليل أن الجلوس لمدة 10 ساعات أو أكثر يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض.


9 ساعات جلوس بـ 8%

وبالمقارنة مع أولئك الذين أمضوا ما يقارب تسع ساعات يوميًا جالسين، فإن أولئك الذين أمضوا 10 ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 8 بالمئة للإصابة بالخرف.
وفي الوقت نفسه، فإن الذين أمضوا 12 ساعة يوميًا جالسين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 63 بالمئة، في حين أن الذين قضوا 15 ساعة جالسين يوميًا، كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات.


مؤلف الدراسة الكساندر

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي البروفيسور جين ألكساندر، في جامعة أريزونا: فوجئنا عندما اكتشفنا أن خطر الإصابة بالخرف يبدأ بالتزايد بعد قضاء 10 ساعات في الجلوس كل يوم.
 وأضاف: هذا يشير إلى أن إجمالي الوقت الذي تقضيه في الجلوس، هو الذي أدى إلى العلاقة بين السلوك المستقر وخطر الإصابة بالخرف.

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