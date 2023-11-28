يمكن أن تؤدي إلى الوباء التالي.. تفاصيل أخطر 4 فيروسات تهدد البشرية

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حذر الخبراء من 4 فيروسات قالوا إنها يمكن أن تؤدي إلى الوباء التالي لجائحة كوفيد – 19، التي لازال العالم يعاني من تبعاتها الصحية حتى بعد مضي نحو 4 أعوام من تفشيها. اضافة اعلان

ووفقًا لتوقعات الباحثين، فإنه المرجح أن تزيد الوفيات الناجمة عن الفيروسات الكامنة حاليًا في الحيوانات - نصفها يمكن أن ينتقل إلى البشر - بمقدار 12 ضعفًا بحلول عام 2050، على ما أفادت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية.

وتثير ثلاثة أمراض بشكل خاص قلق العلماء الأمريكيين، وتشمل كلاً من الإيبولا، وماربورغ، والسارس، وفيروس نيباه. وهي مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية "للأمراض ذات الأولوية" التي يمكن أن تكون مصدر الوباء التالي.

فيما يدعو الباحثون إلى اعتبار فيروس ماتشوبو الشبيه بالإيبولا يشكل تهديدًا أيضًا.

وزاد تفشي الفيروسات الأربعة "بمعدل هائل" من عام 1963 إلى عام 2019، الأمر الذي وجده الباحثون مثيرًا للقلق.

وكشف خبير الحماية الصحية، البروفيسور بول هانتر، من جامعة إيست أنجليا، لصحيفة "ذا صن"، تفاصيل هذه التهديدات الفيروسية ومن أين يمكن أن تأتي.





الإيبولا وماربورغ



أعراض فيروس إيبولا وماربورغ



السارس



فيروس نيباه



ماتشوبو



الإيبولا وماربورغ هما فيروسان خيطيان حادان وشديدا العدوى ينتقلان عن عن طريق الخفافيش ويقتلان العديد من المصابين.وقال البروفيسور هانتر إنه كان هناك العديد من حالات لتفشي لكلتا العدوى في أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، وكلاهما لديه "القدرة على الانتشار على نطاق واسع".لكن العدوى تنتشر عمومًا فقط من خلال الاتصال الوثيق إلى حد ما، مما يجعل من المستبعد تفشي المرض عالميًا في أي وقت قريب.وأوضح البروفيسور هانتر: "لكي يتحولا إلى جائحة، سيحتاجان إلى تغيير طريقة انتقالهما بشكل كبير للغاية".وأضاف: "القضية الوحيدة التي أصبحنا أكثر وعيًا بها في السنوات الأخيرة هي انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، لذلك قد يكون ذلك مشكلة، خاصة وأن الفيروس يمكن أن يبقى في السائل المنوي لبعض الوقت بعد الشفاء".وأشار إلى أنه من المرجح أن يحدث تفشي عالمي في أفريقيا، حيث توجد أنظمة مراقبة ضعيفة وبنية تحتية سيئة للصحة العامة.ويبدأ فيروس إيبولا وماربورغ فجأة بحمى شديدة وصداع شديد وشعور بالضيق. ويعاني العديد من المرضى من أعراض نزفية حادة، بما فيها النزيف من فتحات الجسم، مثل العينين أو الأعضاء الداخلية.وفي المتوسط، يقتل الإيبولا حوالي 50% من المصابين، على الرغم من أن معدلات الوفيات بين الحالات تراوحت بين 25% إلى 90%، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.ويقول الخبراء إن فيروس ماربورغ يقتل أيضًا حوالي 50 في المائة من المصابين به، على الرغم من أن معدلات الوفيات الناجمة عن الحالات تتراوح بين حوالي 24 في المائة إلى 88 في المائة.المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) هي مرض تنفسي فيروسي يسببه فيروس كورونا، والذي يسبب أيضًا مرض كوفيد-19.ومثل أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، يؤثر السارس على الشعب الهوائية في الرئتين.وقال البروفيسور بول إن السارس، الذي يعتقد أنه من الخفافيش، هو المرض "الذي من المرجح أن يسبب جائحة أخرى".وأرجع ذلك إلى كونه معديًا للغاية، حيث ينتقل عن طريق الرذاذ الذي يفرزه الجهاز التنفسي عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب بالفيروس، أو عن طريق ملامسة الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروس.وأظهر السارس مدى سرعة انتشاره خلال أول ظهور له في آسيا في فبراير 2003. وعلى مدار الأشهر القليلة التالية، وصل المرض إلى أكثر من عشرين دولة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا قبل احتواء تفشيه عالميًا في عام 2003.وتشمل الأعراض الصداع وآلام الجسم وأعراض تنفسية خفيفة وإسهال محتمل وسعال جاف في نهاية المطاف والتهاب رئوي في معظم الحالات.وأصيب بالمرض 8 آلاف و98 شخصا في جميع أنحاء العالم، توفي منهم 774 شخصًا.ويقول العلماء إنه من المحتمل جدًا أن يكون الفيروس قد انتقل من الخفافيش إلى قطط الزباد قبل أن يصيب البشر. ومن الممكن أن يحدث انتشار مرة أخرى.وقال البروفيسور إنه إذا ظهر تفشي آخر لمرض السارس، فمن المحتمل أن يأتي من جنوب شرق آسيا، حيث تنتشر ما يسمى بالأسواق الرطبة، التي يتم فيها تداول الحيوانات الحية وتتلامس بشكل وثيق مع بعضها البعض، وكانت مصدرًا لانتشار سارس وكوفيد-19.وأضاف: "هناك العديد من هذه الفيروسات في الخفافيش، وخاصة جميعها تنتظر دورها في الشمس. ومع الانتهاك البيئي في جنوب شرق آسيا واستمرار التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، فإن الأمر مجرد مسألة وقت".وحذر البروفيسور هانتر من أن فيروس نيباه، الذي ينتشر من خفافيش الفاكهة أو الماشية، يمكن أن يكون الوباء التالي أيضًا.ويهاجم الفيروس، الدماغ، مما يؤدي إلى تضخمه ويصل معدل الوفيات إلى 75%. ومن بين المتعافين، يعاني حوالي 20% من حالات عصبية طويلة الأمد، بما في ذلك تغيرات في الشخصية أو اضطرابات النوبات.وظهر الفيروس لأول مرة في الخنازير في ماليزيا وسنغافورة في أواخر الثمانينات، على الرغم من أنه جاء في الأصل من خفافيش الفاكهة.وقال الخبير: "في الوقت الحاضر، انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان غير فعال للغاية ولكن يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق". لذلك، يجب أن يكون هناك تغيير كبير في الفيروس حتى يصبح وباءً.وتابع: "ومع ذلك، فإن الشيء الذي يقلقني هو انتقال العدوى عن طريق الغذاء. إذا تم تصدير الجثث المصابة دوليا، فقد يتسبب ذلك في حدوث جائحة، رغم أنه قصير الأجل".ويؤثر الفيروس في المقام الأول على بنجلاديش، حيث تحدث حالات تفشي المرض كل عام تقريبًا.وخلال الفترة ما بين 4 يناير و13 فبراير من العام الجاري، تم الإبلاغ عن 11 حالة من نيباه، بما في ذلك ثماني حالات وفاة، في البلاد.وتشمل المناطق الأخرى المعرضة لخطر العدوى كمبوديا وغانا وإندونيسيا ومدغشقر وتايلاند .يعرض أيضًا باسم "التيفوس الأسود" والحمى النزفية البوليفية، وتم اكتشافه لأول مرة في بوليفيا عام 1959.وكان مصدره من الفئران، وتحديدًا فأر تم العثور عليه في بوليفيا، والذي قال البروفيسور هانتر إنه يمكن أن يكون سبب تحوله إلى جائحة.وأضاف: "يُعتقد أن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان أمر نادر، ولكن قد يحدث جائحة إذا بدأ الفيروس في الانتشار بين القوارض على مستوى العالم".وتشبه أعراضه أعراض الإيبولا وتشمل النزيف والحمى الشديدة والألم والموت السريع.ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يقتل مرض ماتشوبو ما بين ربع إلى ثلث المصابين به.وحتى الآن، تم الإبلاغ عن تفشي المرض في أمريكا الجنوبية فقط.