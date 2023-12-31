يقي من السرطان.. الطبق المفضل لـ "أطول عائلة في العالم عمرًا"

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كشفت كارلي بودروج، صاحبة مدونة "بلانت يو"، عن تفاصيل وصفة "مذهلة" يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وحتى خطر الإصابة بالسرطان. اضافة اعلان





المناطق الزرقاء في العالم





فوائد حساء مينيستروني



مكونات حساء مينيستروني



طريقة عمل حساء مينيستروني



وهذه الوجبة يتناولها الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء في العالم – الأطول عمرًا – وهي: أوكيناوا في اليابان، وإيكاريا في اليونان، ونورو في إيطاليا، وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا، ولوما ليندا في كاليفورنيا.ووصفت بودروج التي تشتهر بالطهي عبر الإنترنت، مكونات الحساء الذي تأكله "العائلة الأطول عمرًا في العالم"، استنادًا إلى الفيلم الوثائقي "المناطق الزرقاء"، وهو حساء "مينيستروني" الذي يتألف من الخضار.وقالت: "إن العائلة الأطول عمرًا في العالم تتناول نسخة من هذا الحساء كل يوم"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس"..وأيدها الرأي الدكتور تيم تيوتان، الذي شارك الفيديو عبر قناته الخاصة على "تيك توك".وعلق قائلاً: "هذا الحساء النباتي المذهل مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف والمزيد. الخضروات غنية بالألياف التي تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وخفض نسبة الكوليسترول، وتحسين صحة الأمعاء، ودعم إدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسرطان".وأوضح أن "العديد من الدراسات تدعم هذه الفوائد الصحية!"المكونات اللازمة لتحضير الشوربة هي كما يلي:جزرةكرفسبصلةالبطاطستوابلثومطماطم مطحونةمرقفولالمكرونة أو الشعيررَيحان.وشرحت كارلي طريقة عمل الحساء على النحو التالي:ابدأ بتقطيع جميع المكونات إلى مكعبات وتجهيز محطة العمل الخاصة بك.قم بتسخين وعاء حساء كبير على نار متوسطة. شوح الثوم والبصل في ملعقتين كبيرتين من الماء لمدة ثلاث دقائق.بعد ذلك، أضف الجزر والكرفس والبطاطس والأوريجانو والملح والفلفل. استمر في الطهي لمدة خمس إلى ست دقائق حتى تنضج البطاطس والجزر قليلاً.اسكب مرق الخضار وأفرغ الطماطم والحمص في الوعاء. أضيف المكرونة واترك المحتويات حتى تغلي.قم بخفض الحرارة حتى ينضج على نار هادئة، وقم بطهي الحساء بدون غطاء لمدة 12 إلى 15 دقيقة.